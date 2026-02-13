Сейм принял закон об амнистии для польских добровольцев, которые воюют за Украину: детали

Польские добровольцы, которые воюют в Украине против ВС РФ, будут амнистированы у себя на родине.

Соответствующий закон принял Сейм Польши, сообщает Polskie Radio 24.

Согласно польского законодательства, участие в боевых действиях на стороне иностранного государства без разрешения Министерства национальной обороны карается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Благодаря этому закону польские добровольцы, отправившиеся воевать на сторону Украины, "прощаются и освобождаются от ответственности за свои преступления и правонарушения", связанные со службой в иностранной армии и вербовкой польских граждан или иностранцев, проживающих на территории Республики Польша, в Вооруженные силы Украины.

Амнистия и период амнистии начинаются 6 апреля 2014 года, со времен АТО на Донбассе.

За этот закон проголосовали 406 депутатов Сейма. Его поддержали 171 депутат от партии "Право и справедливость", 151 депутат от "Гражданской коалиции", 32 депутата от Польской народной партии, 26 депутатов от партии "Польша 2050", четыре депутата от партии "Разем" и три независимых депутата.

Теперь законопроект будет направлен в Сенат.

Точное количество поляков, воевавших или продолжающих воевать на стороне Украины, неизвестно.

В апреле 2023 года Польский добровольческий корпус" ("ПДК") получил собственную материально-техническую базу и символику. Эмблема кавалерийского эскадрона "Гусаров смерти", созданного поляками в 1920 году для борьбы с большевиками, стала их символом.

Тогда же сообщалось, что ПДК и "Русский добровольческий корпус" будут совместно выполнять боевые операции в Украине.

В свою очередь уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин поспешил тогда заверить, что ПДК никак не связан с польскими властями.

"Описанный в СМИ Польский добровольческий корпус никак не связан с польскими вооруженными силами или каким-либо польским учреждением. Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с властями Республики Польша", — писал он.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что если Киев обратится за помощью в возвращении домой мужчин, Варшава поможет "любым" способом.