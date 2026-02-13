Сейм ухвалив закон про амністію для польських добровольців, які воюють за Україну: деталі

Польські добровольці, які воюють в Україні проти ЗС РФ, будуть амністовані у себе на батьківщині.

Відповідний закон ухвалив Сейм Польщі, повідомляє Polskie Radio 24.

Згідно з польським законодавством, участь у бойових діях на боці іноземної держави без дозволу Міністерства національної оборони карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'яти років.

Тепер, завдяки ухваленому закону польські добровольці, які вирушили воювати на бік України, "пробачаються і звільняються від відповідальності за свої злочини і правопорушення", пов'язані зі службою в іноземній армії і вербуванням польських громадян або іноземців, які проживають на території Республіки Польща, до Збройних сил України.

Амністія і період амністії починаються 6 квітня 2014 року, з часів АТО на Донбасі.

За цей закон проголосували 406 депутатів Сейму. Його підтримали 171 депутат від партії "Право і справедливість", 151 депутат від "Громадянської коаліції", 32 депутати від Польської народної партії, 26 депутатів від партії "Польща 2050", чотири депутати від партії "Розєм" і три незалежні депутати.

Фото: Polskie Radio

Тепер законопроєкт направлять у Сенат.

Точна кількість поляків, які воювали або продовжують воювати на боці України, невідома.

У квітні 2023 року "Польський добровольчий корпус" ("ПДК") отримав власну матеріально-технічну базу та символіку. Емблема кавалерійського ескадрону "Гусарів смерті", створеного поляками 1920 року для боротьби з більшовиками, стала їхнім символом.

Тоді ж повідомлялося, що ПДК і "Російський добровольчий корпус" спільно виконуватимуть бойові операції в Україні.

Зі свого боку уповноважений польського уряду з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін поспішив тоді запевнити, що ПДК ніяк не пов'язаний із польською владою.

"Описаний у ЗМІ Польський добровольчий корпус жодним чином не пов'язаний з польськими збройними силами або будь-якою польською установою. Діяльність польських добровольців, які підтримують Україну в боротьбі з Росією, не слід ототожнювати з владою Республіки Польща", — писав він.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш сказав, що якщо Київ звернеться по допомогу в поверненні додому чоловіків, Варшава допоможе "будь-яким" способом.