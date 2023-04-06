Польские и российские добровольцы будут совместно воевать в Украине против войск РФ (видео)

Польский добровольческий корпус ("ПДК") получил эмблему кавалерийского эскадрона "Гусаров смерти", который поляки создали в 1920 году для борьбы с большевиками.

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"Польский добровольческий корпус" и "Русский добровольческий корпус" будут совместно выполнять боевые операции в Украине. В Telegram бойцы из Польши опубликовали видео тренировок.

Бойцы двух подразделений уже проводят совместные учения. Возможно, Главное управление разведки Минобороны Украины будет привлекать поляков и россиян к операциям, которые планируют в ведомстве. В самой структуре этого не подтвердили и не опровергли.

Как сообщает "Милитарный", ранее украинские разведчики уже привлекали к совместным операциям белорусских и российских добровольцев. Подробности соответствующих действий не были объявлены.

Польский добровольческий корпус" ("ПДК")

Польский добровольческий корпус" ("ПДК") получил собственную материально-техническую базу и символику. Эмблема кавалерийского эскадрона "Гусаров смерти", созданного поляками в 1920 году для борьбы с большевиками, стала их символом.

"Русский добровольческий корпус"

"Русский добровольческий корпус" создали в 2022 году из россиян, проявивших инициативу по участию в боевых действиях на стороне Украины. Они приобщаются к соответствующим операциям против российских войск. Подразделение находится в ведении Министерства обороны Украины. Входит также в состав Международного легиона Украины.

"Русский добровольческий корпус" 6 апреля в Telegram сообщил, что повторно зашел на территорию Брянской области. Они показали кадры общения мужчины в камуфляже с автоматом с жителем села Случовск. Бойцы продемонстрировали стрельбу из гранатомета, а также спросили, сколько километров до Москвы. Впоследствии представители российских властей начали рассказывать о "ликвидации украинской ДРГ".

В конце марта "Русский добровольческий корпус" показал, как заходил в Брянскую область. На видео показано, как диверсанты остановили автомобиль, в котором находились гражданские лица. Они попросили их выбрать другой маршрут движения. В российских СМИ заявили, автомобиль был "расстрелян".