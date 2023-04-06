Польські та російські добровольці спільно воюватимуть в Україні проти військ РФ (відео)

Польський добровольчий корпус" ("ПДК") отримав емблему кавалерійського ескадрону "Гусарів смерті", який поляки створили у 1920 році для боротьби з більшовиками.

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"Польський добровольчий корпус" та "Російський добровольчий корпус" спільно виконуватимуть бойові операції в Україні. У Telegram бійці з Польщі опублікували відео тренувань.

Бійці двох підрозділів вже проводять спільні злагодження. Можливо, Головне управління розвідки Міноборони України, залучатиме поляків та росіян до операцій, які планують у відомстві. У самій структурі цього не підтвердили та не спростували.

Як повідомляє "Мілітарний", раніше українські розвідники вже залучали до спільних операцій білоруських та російських добровольців. Подробиці відповідних дій не були оголошені.

Польський добровольчий корпус" ("ПДК")

Польський добровольчий корпус" ("ПДК") отримав власну матеріально-технічну базу та символіку. Емблема кавалерійського ескадрону "Гусарів смерті", який поляки створили у 1920 році для боротьби з більшовиками, стала їхнім символом.

"Російський добровольчий корпус"

"Російський добровольчий корпус" створили у 2022 році з росіян, які проявили ініціативу щодо участі у бойових діях на боці України. Вони долучаються до відповідних операцій проти російських військ. Підрозділ перебуває у підпорядкуванні Міністерства оборони України. Входить також до складу Міжнародного легіону України.

"Російський добровольчий корпус" 6 квітня у Telegram повідомив, що повторно зайшов на територію Брянської області. Вони показали кадри спілкування чоловіка у камуфляжі з автоматом з мешканцем села Случовськ. Бійці продемонстрували стрілянину з гранатомета, а також запитали, скільки кілометрів до Москви. Згодом представники російської влади почали розповідати про "ліквідацію української ДРГ".

Наприкінці березня "Російський добровольчий корпус" показав, як заходив до Брянської області. На відео показано, як диверсанти зупинили автомобіль, у якому були цивільні особи. Вони попросили їх обрати інший маршрут руху. У російських ЗМІ заявили, автомобіль був "розстріляний".