"Украинский опыт показал": Польша выходит из Оттавской конвенции

20 февраля 2026 года после полугодового периода денонсации Польша покидает Оттавскую конвенцию, которая запрещает использование, хранение, производство и передачу противопехотных мин.

Такое решение было принято в целях усиления обороны территории государства, сообщает "Польское радио".

По словам заместителя председателя парламентской Комиссии национальной обороны Йоанны Клюзик-Ростковской, депутата от "Гражданской коалиции", которая характеризует это решение, как правильное, украинский опыт показал, насколько важно иметь следующие возможности.

"В начале вторжения украинцы использовали почти три миллиона противопехотных мин на границе, что существенно задержало продвижение россиян. Просто выяснилось, что эти мины нужны. Было ясно, что в случае любого конфликта противопехотные мины все равно появились бы на польской территории. Вопрос только в том, были бы это российские мины, или собственные", — объяснила она в комментарии.

Клюзик-Ростоская добавила, что пока рано говорить о масштабах и местах хранения противопехотных мин, а также акцентировала внимание на том, насколько важно обучение персонала.

Оттавская конвенция: какие страны Европы вышли из нее

Оттавская конвенция, которую Украина ратифицировала еще в 2005 году, запрещает стране применять, накапливать запасы, производить, передавать и уничтожать противопехотные мины. В то же время Россия, которая не является страной-участницей Оттавской конвенции, широко использует противопехотные мины в войне против Украины.

В июне 2025 года украинская власть приняла решение выйти из конвенции, чтобы военные могли полноценно обороняться и защищаться от врага, пояснили в украинском МИД. Поскольку на момент подписания документа никто не мог предвидеть войну.

В ведомстве отмечают, что Россия массово использует противопехотные мины еще с 2014 года, что создает асимметричное преимущество для агрессора. Украина же с момента подписания и ратификации конвенции не нарушала ее.

18 марта 2025 года Польша, Литва, Латвия и Эстония выступили с совместным заявлением о необходимости выхода из Оттавской конвенции.

Уже вскоре глава польской дипломатии Радослав Сикорский говорил, что Россия угрожает Польше возмездием за выход из Оттавской конвенции в то время, как Москва сама в ней не состоит.

В прошлом году свой выход окончательно оформили три балтийских государства — Эстония, Латвия и Литва. В начале этого года к ним присоединилась Финляндия.

Ранее сообщалось, что войска РФ активно применяли противопехотные мины "Лепесток" на прифронтовых территориях. Причем на обнаруженных минах не было маркировки, указывающей на наличие у них устройства самоуничтожения.