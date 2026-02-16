"Український досвід показав": Польща виходить з Оттавської конвенції

20 лютого 2026 року після піврічного періоду денонсації Польща залишає Оттавську конвенцію, яка забороняє використання, зберігання, виробництво і передачу протипіхотних мін.

Таке рішення було ухвалено з метою посилення оборони території держави, повідомляє "Польське радіо".

За словами заступниці голови парламентської Комісії національної оборони Йоанни Клюзік-Ростковської, депутатки від "Громадянської коаліції", котра характеризує це рішення, як правильне, український досвід показав, наскільки важливо мати такі можливості.

"На початку вторгнення українці використали майже три мільйони протипіхотних мін на кордоні, що суттєво затримало просування росіян. Просто з'ясувалося, що ці міни потрібні. Було ясно, що в разі будь-якого конфлікту протипіхотні міни все одно з'явилися б на польській території. Питання тільки в тому, були б це російські міни, чи власні", — пояснила вона в коментарі.

Клюзік-Ростоська додала, що поки зарано говорити про масштаби і місця зберігання протипіхотних мін, а також акцентувала увагу на тому, наскільки важливим є навчання персоналу.

Оттавська конвенція: які країни Європи вийшли з неї

Оттавська конвенція, яку Україна ратифікувала ще 2005 року, забороняє країні застосовувати, накопичувати запаси, виробляти, передавати та знищувати протипіхотні міни. Водночас Росія, яка не є країною-учасницею Оттавської конвенції, широко використовує протипіхотні міни у війні проти України.

У червні 2025 року українська влада ухвалила рішення вийти з конвенції, щоб військові могли повноцінно оборонятися і захищатися від ворога, пояснили в українському МЗС. Оскільки на момент підписання документа ніхто не міг передбачити війну.

У відомстві зазначають, що Росія масово використовує протипіхотні міни ще з 2014 року, що створює асиметричну перевагу для агресора. Україна ж з моменту підписання та ратифікації конвенції не порушувала її.

18 березня 2025 року Польща, Литва, Латвія та Естонія виступили зі спільною заявою про необхідність виходу з Оттавської конвенції.

Уже незабаром глава польської дипломатії Радослав Сікорський говорив, що Росія погрожує Польщі відплатою за вихід з Оттавської конвенції в той час, як Москва сама в ній не перебуває.

Минулого року свій вихід остаточно оформили три балтійські держави — Естонія, Латвія і Литва. На початку цього року до них приєдналася Фінляндія.

Раніше повідомлялося, що війська РФ активно застосовували протипіхотні міни "Пелюстка" на прифронтових територіях. Причому на виявлених мінах не було маркування, що вказує на наявність у них пристрою самознищення.