Украина выходит из Оттавской конвенции по противопехотным минам: в МИД объяснили причину

Оттавская конвенция, которую Украина ратифицировала еще в 2005 году, запрещает стране применять, накапливать запасы, производить, передавать и уничтожать противопехотные мины. В то же время Россия, которая не является страной-участницей Оттавской конвенции, широко использует противопехотные мины в войне против Украины.

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В связи с этим украинская власть приняла решение выйти из конвенции, чтобы военные могли полноценно обороняться и защищаться от врага, пояснили в украинском МИД. Поскольку на момент подписания документа никто не мог предвидеть войну.

В ведомстве отмечают, что Россия массово использует противопехотные мины еще с 2014 года, что создает асимметричное преимущество для агрессора. Украина же с момента подписания и ратификации конвенции не нарушала ее.

Из-за этого Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

"Учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей — от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции", — говорится в заявлении.

Министерство убеждает, что этот шаг является необходимым в соответствии с уровнем угрозы, которая нависла над Украиной, ведь сейчас приоритет отдается безопасности граждан и обороне страны. И отмечает, что с момента присоединения Украины к Оттавской конвенции, ситуация с региональной безопасностью существенно ухудшилась.

Украинский депутат и военнослужащий Роман Костенко сообщил, что президент Зеленский уже подписал указ о выходе из конвенции. Теперь этот вопрос должны рассмотреть в Верховной Раде.

Оттавская конвенция

Это международное соглашение направлено на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы. Было принято 18 сентября 1997 года в Осло, вступило в силу 1 марта 1999 года.

Украина подписала документ в 1999 году, а ратифицировала в 2005 году. На момент подписания соглашения Украина обладала пятым крупнейшим арсеналом противопехотных мин в мире (после Китая, РФ, США и Пакистана), который насчитывал 6 млн мин.

Страны, которые не подписали соглашение, — Китай, Россия, США, Индия, Израиль, Северная и Южная Корея.

К слову, Украина не единственная страна, принявшая решение выйти из Оттавской конвенции. Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия приняли аналогичное решение.

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