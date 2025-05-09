Вслед за Латвией Литва вышла из конвенции о запрете противопехотных мин: что это значит

Вслед за Латвией парламент Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию, согласно которой страна обязывалась не использовать и не производить противопехотные мины. "За" проголосовали 107 депутатов из необходимых 85 голосов.

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Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

8 мая Сейм Литвы денонсировал Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. "За" проголосовали 107 депутатов, 3 воздержались. Для того, чтобы Литва могла выйти из конвенции, нужно было не менее 85 голосов депутатов.

В Минобороны Литвы уточнили, что выход вступит в силу через шесть месяцев.

24 апреля стало известно, что Эстония начала юридические процедуры для выхода из конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна. Министр проинформировал, что правительство Эстонии утвердило проект предложения по выходу страны из конвенции о запрете противопехотных мин, известной как Оттавская конвенция.

Еще ранее парламент Литвы принял закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете применения противопехотных мин. Об этом сообщает Delfi.

В МИД Латвии заявили, что к такому решению страну подтолкнула война в Украине, в частности то, что Россия не придерживается территориальных границ суверенных государств и международного права. Поэтому для Латвии важно сохранить свободу выбора и гибкость в использовании различных систем вооружения и решений для укрепления сдерживания и обороны государства.

Также в парламенте заявили, что наличие противопехотных мин в сочетании с другими минами и системами вооружений повышает способности латвийских военных задерживать или останавливать массовые передвижения России.

21 марта стало известно, что Польша намерена выйти из конвенции по противопехотным минам. О намерении Польши выйти из соглашения заявил в начале марта премьер-министр страны Дональд Туск.

"Я буду рекомендовать Польше выйти из Оттавской конвенции и, возможно, из Дублинской конвенции; я говорю о противопехотных минах и кассетных боеприпасах", — сказал он.

Позже министры обороны Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением о необходимости выхода из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, производство и накопление противопехотных мин из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе. Об этом было объявлено 18 марта 2025 года.

Оттавская конвенция

Оттавская конвенция была принята на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года и открыта для подписания в Оттаве 3-4 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года.

Им предусмотрен запрет применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, в частности, он направлен на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы.

Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. После распада Советского Союза Украина имела 6 млн мин типа ПФМ-1. 27 мая 2003 года в Донецкой области, в результате выполнения рамочной договоренности между Кабинетом Министров Украины и правительством Канады о ликвидации противопехотных мин в Украине, была ликвидирована последняя мина типа ПМН.

Среди членов Совета Безопасности ООН, которые не подписали Договор Китай, Россия и США. Другие страны, не присоединившиеся к этому соглашению, включают Индию, Израиль, Северную и Южную Корею.

Напомним, что ранее сообщалось, что Украине удалось наладить производство противопехотных мин ВНП-50.