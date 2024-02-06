Украине удалось наладить производство противопехотных мин ВНП-50, что о них известно, — СМИ

Оккупанты пожаловались на недавно изготовленную украинскую противопехотную мину. По их словам, инженерный боеприпас, кроме маркировки, почти не отличается от советских МОН-50.

Related video

Российские военные заявили, что обнаружили на поле боя большое количество противопехотных мин украинского производства. Об этом сообщил "Мілітарний".

Оккупанты пожаловались на украинскую противопехотную мину ВНП-50. По их словам, она является копией еще МОН-50, которую выпускали в СССР. Она активно сейчас применяется в российско-украинской войне.

Важно

Цемент, бревна, земля и мины: ВСУ не могут повторить фортификации, которые строили ВС РФ, — СМИ

Захватчики, как говорится в сообщении, рассказали, что инженерный боеприпас от оригинала, кроме маркировки, почти не отличается. Впрочем, не было исследовано российскими оккупантами внутреннюю конструкцию.

Также в сети появились другие фото этих мин. На них можно увидеть более мощного представителя семейства — копию советской МОН-100. Судя по фото, она тоже получила полностью пластиковый корпус. Это могло, как считают специалисты, существенно снизить ее вес по сравнению с 5-килограммовым оригинальным боеприпасом.

Противопехотные мины МОН-50 и МОН-100 Фото: Милитарный

Характеристики мин МОН-50 и МОН-100

МОН-50 — мина направленного действия, выбрасывающая плотный поток обломков в определенном направлении. Она имеет вес в два килограмма, из которых на взрывчатку приходится 700 граммов. Боеприпас снаряжается 485-540 готовыми поражающими элементами в форме цилиндров и слоев, которые при детонации образуют зону поражения в секторе 54° градусов на расстоянии до 50 метров.

МОН-100 предназначена для поражения пехоты, но на практике известны случаи поражения ею даже бронированной техники. Она при взрыве образует узкий пучок направленного потока готовых обломков. Соответствующая зона поражения — до 160 метров в длину и до 6-9 метров в диаметре. Оригинальная мина снаряжается 2 килограммами тротила и 400 готовыми поражающими элементами в виде роликов 10×10 мм.

Напомним, в октябре российский танк разминировал собственные участки и самоуничтожился на фронте. Техника разминировала участок в Донецкой области, подрываясь на собственных противопехотных минах. После очередного наезда на противотанковую — техника загорелась, а экипаж начал убегать.