Україні вдалося налагодити виробництво протипіхотних мін ВНП-50, що про них відомо, — ЗМІ

Окупанти поскаржилися на недавно виготовлену українську протипіхотну міну. З їхніх слів, інженерний боєприпас, окрім маркування, майже не відрізняється від радянських МОН-50.

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Російські військові заявили, що виявили на полі бою велику кількість протипіхотних мін українського виробництва. Про це повідомив "Мілітарний".

Окупанти поскаржилися на українську протипіхотну міну ВНП-50. З їхніх слів, вона є копією ще МОН-50, яку випускали в СРСР. Вона активно нині застосовується у російсько-українській війні.

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Загарбники, як йдеться у повідомленні, розповіли, що інженерний боєприпас від оригіналу, окрім маркування, майже не відрізняється. Втім, не було досліджено російськими окупантами внутрішню конструкцію.

Також в мережі з’явились інші фото цих мін. На них можна побачити більш потужного представника сімейства – копію радянської МОН-100. Судячи з фото, вона теж отримала повністю пластиковий корпус. Це могло, як вважають фахівці, суттєво знизити її вагу порівняно з 5-кілограмовим оригінальним боєприпасом.

Протипіхотні міни МОН-50 і МОН-100 Фото: Мілітарний

Характеристики мін МОН-50 та МОН-100

МОН-50 – міна направленої дії, що викидує щільний потік уламків у визначеному напрямку. Вона має вагу у два кілограми, з яких на вибухівку припадає 700 грамів. Боєприпас споряджається 485—540 готовими уражаючими елементами у формі циліндрів та шарів, що при детонації утворюють зону ураження в секторі 54° градусів на відстані до 50 метрів.

МОН-100 призначена для ураження піхоти, але на практиці відомі випадки ураження нею навіть броньованої техніки. Вона під час вибуху утворює вузький пучок направленого потоку готових уламків. Відповідна зона ураження – до 160 метрів у довжину та до 6-9 метрів у діаметрі. Оригінальна міна споряджається 2 кілограмами тротилу та 400 готовими уражаючими елементами у вигляді роликів 10×10 мм.

Нагадаємо, у жовтні російський танк розмінував власні ділянки та самознищився на фронті. Техніка розмінувала ділянку на Донеччині, підриваючись на власних протипіхотних мінах. Після чергового наїзду на протитанкову — техніка загорілася, а екіпаж почав тікати.