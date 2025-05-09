Вслід за Латвією Литва вийшла із конвенції про заборону протипіхотних мін: що це означає

Вслід за Латвією парламент Литви денонсував Оттавську конвенцію, згідно з якою країна зобов'язувалася не використовувати та не виготовляти протипіхотні міни. "За" проголосували 107 депутатів із необхідних 85 голосів.

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Про це повідомило Міністерство оборони Литви.

8 травня Сейм Литви денонсував Оттавську конвенцію про заборону протипіхотних мін. "За" проголосували 107 депутатів, 3 утрималися. Для того, щоб Литва могла вийти з конвенції, потрібно було щонайменше 85 голосів депутатів.

У Міноборони Литви уточнили, що вихід набуде чинності через шість місяців.

24 квітня стало відомо, що Естонія розпочала юридичні процедури для виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін. Про це повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна. Міністр проінформував, що уряд Естонії затвердив проєкт пропозиції щодо виходу країни з конвенції про заборону протипіхотних мін, відомої як Оттавська конвенція.

Ще раніше парламент Литви ухвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції про заборону застосування протипіхотних мін. Про це повідомляє Delfi.

У МЗС Латвії заявили, що до такого рішення країну підштовхнула війна в Україні, зокрема те, що Росія не дотримується територіальних кордонів суверенних держав та міжнародного права. Тому для Латвії важливо зберегти свободу вибору та гнучкість у використанні різних систем озброєння та рішень для зміцнення стримування та оборони держави.

Також в парламенті заявили, що наявність протипіхотних мін у поєднанні з іншими мінами та системами озброєнь підвищує спроможності латвійських військових затримувати чи зупиняти масові пересування Росії.

21 березня стало відомо, що Польща має намір вийти з конвенції щодо протипіхотних мін. Про намір Польщі вийти з угоди заявив на початку березня прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

"Я рекомендуватиму Польщі вийти з Оттавської конвенції й, можливо, з Дублінської конвенції; я говорю про протипіхотні міни та касетні боєприпаси", — сказав він.

Пізніше міністри оборони Польщі, Литви, Латвії та Естонії виступили зі спільною заявою щодо необхідності виходу з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, виробництво і накопичення протипіхотних мін через погіршення безпекової ситуації в регіоні. Про це було оголошено 18 березня 2025 року.

Оттавська конвенція

Оттавська конвенція була ухвалена на дипломатичній конференції в Осло 18 вересня 1997 і відкрита для підписання в Оттаві 3-4 грудня 1997 року та набрала чинності 1 березня 1999.

Нею передбачено заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення, зокрема, вона спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби.

Україна підписала конвенцію у лютому 1999 року у Нью-Йорку. Після розпаду Радянського Союзу Україна мала 6 млн мін типу ПФМ-1. 27 травня 2003 року на Донеччині, у результаті виконання рамкової домовленості між Кабінетом Міністрів України і урядом Канади про ліквідацію протипіхотних мін в Україні, було ліквідовано останню міну типу ПМН.

Серед членів Ради Безпеки ООН, які не підписали Договір Китай, Росія і США. Інші країни, що не приєдналися до цієї угоди, включають Індію, Ізраїль, Північну та Південну Корею.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Україні вдалося налагодити виробництво протипіхотних мін ВНП-50.