Україна виходить з Оттавської конвенції щодо протипіхотних мін: у МЗС пояснили причину

Оттавська конвенція, яку Україна ратифікувала ще у 2005 році, забороняє країні застосовувати, накопичувати запаси, виробляти, передавати та знищувати протипіхотні міни. Водночас Росія, яка не є країною-учасницею Оттавської конвенції, широко використовує протипіхотні міни у війні проти України.

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У зв'язку з цим українська влада прийняла рішення вийти з конвенції, щоб військові могли повноцінно оборонятись та захищатись від ворога, пояснили в українському МЗС. Оскільки на момент підписання документа ніхто не міг передбачити війну.

У відомстві наголошують, що Росія масово використовує протипіхотні міни ще з 2014 року, що створює асиметричну перевагу для агресора. Україна ж з моменту підписання та ратифікації конвенції не порушувала її.

Через це Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

"Враховуючи безумовний пріоритет оборони нашої держави від жорсткої російської агресії, нашої землі від окупації, а людей — від жахливих російських звірств, Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією", — йдеться у заяві.

Міністерство переконує, що цей крок є необхідним відповідно до рівня загрози, яка нависла над Україною, адже зараз пріоритет надається безпеці громадян та обороні країни. І наголошує, що з моменту приєднання України до Оттавської конвенції, ситуація з регіональною безпекою суттєво погіршилась.

Український депутат та військовослужбовець Роман Костенко повідомив, що президент Зеленський уже підписав указ про вихід з конвенції. Тепер це питання мають розглянути у Верховній Раді.

Оттавська конвенція

Це міжнародна угода спрямована на припинення використання протипіхотних мін як одного із засобів збройної боротьби. Була ухвалена 18 вересня 1997 року в Осло, набрала чинності 1 березня 1999 року.

Україна підписала документ в 1999 році, а ратифікувала в 2005 році. На час підписання угоди Україна володіла п'ятим найбільшим арсеналом протипіхотних мін у світі (після Китаю, РФ, США та Пакистану), який налічував 6 млн мін.

Країни, які не підписали угоду, — Китай, Росія, США, Індія, Ізраїль, Північна та Південна Корея.

До слова, Україна не єдина країна, що ухвалила рішення вийти з Оттавської конвенції. Литва, Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія прийняли аналогічне рішення.

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