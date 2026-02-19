Польща змінює правила надання допомоги українським біженцям: що відомо

З 5 березня для українських біженців у Польщі вводяться нові правила. Медичну допомогу отримуватимуть лише певні категорії громадян з числа іноземців.

Президент Польщі підписав закон, який передбачає поступове згортання спеціальних пільг для громадян України, повідомляє RMF24.

Законно жити в Польщі українці можуть до 4 березня 2027 року, але до тих пір вже потрібно подати заяву на легальне перебування.

Медичну допомогу будуть отримувати лише неповнолітні, працюючі, жертви насилля та особи із вразливих груп. Також буде обмежено соціальні виплати.

Як оновлять закон, який стосується біженців з України

Документ продовжує законність перебування осіб, воєнних біженців з України в Польщі, а також громадян України, чиї документи на проживання були продовжені у зв'язку з війною. Це рішення дозволить їм до 4 березня 2027 року подати заяву на легальне перебування.

До закону про надання іноземцям захисту буде перенесено положення щодо статусу PESEL UKR (ідентифікаційний код для воєнних біженців з України – ред.), який стане способом підтвердження легального перебування. Закон передбачає заміну паперового посвідчення, що видається керівником Управління у справах іноземців, на електронну картку "Дія", а також можливість підтвердження особи та перебування в Польщі через польський застосунок mObywatel.

Буде обмежено соціальні виплати, що надаються керівником Управління у справах іноземців РП. Медична допомога надаватиметься лише неповнолітнім, працюючим особам, жертвам тортур і зґвалтувань, а також особам із вразливих груп, які проживають у центрах колективного розміщення. Особи, які не працюють, отримуватимуть медичну допомогу в тому ж обсязі, що й інші непрацюючі іноземці, які перебувають у Польщі.

Закон обмежує допомогу біженцям у сфері проживання та харчування лише до особливо вразливих груп, для яких перехід до стандартних рішень у польській системі був би пов’язаний із непропорційно високими витратами.

Про зміни у законодавстві Польщі стосовно біженців з України говорили ще у грудні 2025 року. Після 4 березня 2026 року українців планували прирівняти у правах і обов'язках до інших іноземців — до цього часу діє закон про продовження допомоги біженцям.

Проєкт підготувало Міністерство внутрішніх справ і адміністрації (MSWiA). У відомстві тоді наголошували, що більшість українців уже працюють, їхні діти навчаються в польських школах і добре інтегрувалися, а державні та місцеві інституції навчилися працювати з мігрантами в межах стандартних процедур.

Який закон хочуть скасувати

Йдеться про так звану "спецуставу" від 12 березня 2022 року, ухвалену невдовзі після початку повномасштабної війни з Росією. Вона передбачала надзвичайні механізми:

спрощену легалізацію перебування;

доступ до медицини, освіти та соціальних виплат;

спеціальні правила працевлаштування;

зменшення фінансових і бюрократичних бар’єрів для біженців.

Нагадаємо, тим часом Сейм Польщі ухвалив закон, який амністує польських добровольців, які воюють в Україні проти ЗС РФ. Згідно з польським законодавством, участь у бойових діях на боці іноземної держави без дозволу Міністерства національної оборони карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до п'яти років. Тепер, завдяки ухваленому закону польські добровольці, які вирушили воювати на бік України, "пробачаються і звільняються від відповідальності за свої злочини і правопорушення".

Також 20 лютого 2026 року після піврічного періоду денонсації Польща залишає Оттавську конвенцію, яка забороняє використання, зберігання, виробництво і передачу протипіхотних мін.