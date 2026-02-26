"Надевайте детям наушники": Британия отказывает украинским беженцам в убежище

Британское Министерство внутренних дел нередко отказывает украинским семьям в убежище с советом переехать в "безопасные регионы" на западе Украины. Семье, где дочь-подросток страдала от панических атак после обстрелов Киева, посоветовали пользоваться наушниками с шумопоглощением.

О массовых отказах украинским беженцам в убежище в Великобритании пишет 26 февраля Sky News. Журналисты отметили, что с февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Британия приняла по специальным визовым схемам около 310 000 украинцев, а программу "Жилье для Украины", которая позволяет резидентам страны спонсировать украинцев и членов их семей для переезда, дважды продлевалась.

Многие украинские семьи за четыре года войны стали чувствовать себя в Британии, как дома, и многие подают заявки на получение виз, которые могут дать право на бессрочный вид на жительство в стране. Однако их заявления были отклонены, а МВД разослало беженцам письма с просьбой переехать в "безопасные" западные области Украины или в столицу, где все еще существует высокий риск ракетных и дроновых атак РФ.

Украинские семьи при этом указывают на заявление Агентства Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) от ноября 2025 года, где указано, что смертельное воздушное нападение на Тернополь "четко демонстрирует, что ни одну часть страны не следует считать безопасной".

Иммиграционные адвокаты рассказали журналистам, что сейчас большинство заявлений о предоставлении убежища украинцам отклоняются, хотя до апреля 2025 года почти все они одобрялись.

Британское правительство не соглашается с такой оценкой, однако по данным МВД за 2024-2025 годы количество украинцев, которым одобрено предоставление убежища с апреля прошлого года, резко сократилось.

Украинским беженцам посоветовали вернуться домой

В одной из семей, с которыми общались журналисты, дочь подросткового возраста после побега из Киева в начале полномасштабной войны страдает от панических атак. В письме об отказе Министерство внутренних дел посоветовало им переехать в "зону без конфликта": Черновцы, Тернополь или Ровно.

"Вы могли бы рассмотреть возможность использования наушников с шумопоглощением и звукоизолированных комнат, чтобы помочь вашей дочери с симптомами панической атаки", — написало ведомство.

Мать рассказала, что вывезла пятерых детей из Украины на второй день войны, тогда как муж и свекровь остались дома.

"У моей дочери начались панические атаки, и врачи в Великобритании помогают ей, хотя у нее их давно не было. Но она подросток, а не ребенок, поэтому она понимает, и с тех пор, как ей сказали вернуться в Украину и просто носить наушники с шумопоглощением, у нее снова начались панические атаки", — сказала украинка.

Женщина говорила своему интервьюеру, что россияне бомбили Тернополь в ноябре и убили десятки мирных жителей, но ее не послушали.

Другой семье, где маленький сын имеет аутизм и дом которой в Мариуполе был разрушен боевыми действиями, также сказали, что они не соответствуют критериям для предоставления убежища. По словам беженцев, отца семьи пытали россияне по подозрению в службе в украинской армии, однако в МВД Британии заявили, что семья не будет в "реальной опасности", если переедет в западные области Украины или в Киев. Аутизм сына также не признали "исключительными семейными жизненными обстоятельствами".

При этом представитель МВД заявил, что украинские программы остаются открытыми для беженцев, ищущих убежища.

"В сентябре 2025 года мы объявили, что схема разрешений для Украины будет продлена еще на 24 месяца после первоначального 18-месячного периода", — сказал представитель ведомства.

