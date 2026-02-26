"Вдягайте дітям навушники": Британія відмовляє українським біженцям у притулку

Британське Міністерство внутрішніх справ нерідко відмовляє українським родинам у притулку з порадої переїхати до "безпечних регіонів" на заході України. Сім'ї, де донька-підліток страждала від панічних атак після обстрілів Києва, порадили користуватися навушниками з шумопоглинанням.

Про масові відмови українським біженцям у притулку у Великій Британії пише 26 лютого Sky News. Журналісти зазначили, що з лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ до України, Британія прийняла за спеціальними візовими схемами близько 310 000 українців, а програму "Житло для України" , яка дозволяє резидентам країни спонсорувати українців і членів їхніх родин для переїзду, двічі продовжували.

Багато українських сімей за чотири роки війна стали почуватися у Британії, як удома, та багато хто подає заявки на отримання віз, які можуть дати право на безстроковий дозвіл на проживання в країні. Проте їхні заяви були відхилені, а МВС розіслало біженцям листи з проханням переїхати до "безпечних" західних областей України чи до столиці, де все ще існує високий ризик ракетних і дронових атак РФ.

Українські родини при цьому вказують на заяву Агентства Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) від листопада 2025 року, де вказано, що смертельний повітряний напад на Тернопіль "чітко демонструє, що жодну частину країни не слід вважати безпечною".

Імміграційни адвокати розповіли журналістам, що зараз більшість заяв про надання притулку українцям відхиляються, хоча до квітня 2025 року майже всі вони схвалювалися.

Британський уряд не погоджується з такою оцінкою, проте за даними МВС за 2024-2025 роки кількість українців, яким схвалено надання притулку з квітня минулого року, різко скоротилося.

Українським біженцям порадили повернутися додому

В одній із сімей, з якими спілкувалися журналісти, донька підліткового віку після втечі з Києва на початку повномашстабної війни страждає від панічних атак. У листі про відмову Міністерство внутрішніх справ порадило їм переїхати до "зони без конфлікту": Чернівців, Тернополя або Рівного.

"Ви могли б розглянути можливість використання навушників із шумопоглинанням і звукоізольованих кімнат, щоб допомогти вашій доньці з симптомами панічної атаки", — написало відомство.

Мати розповіла, що вивезла п'ятьох дітей з України на другий день війни, тоді як чоловік і свекруха лишилися вдома.

"У моєї доньки почалися панічні атаки, і лікарі у Великій Британії допомагають їй, хоча в неї їх давно не було. Але вона підліток, а не дитина, тому вона розуміє, і відколи їй сказали повернутися до України та просто носити навушники з шумопоглинанням, у неї знову почалися панічні атаки", — сказала українка.

Жінка казала своєму інтерв'юеру, що росіяни бомбили Тернопіль у листопаді та вбили десятки мирних жителів, але її не послухали.

Іншій родині, де маленький син має аутизм і будинок якої у Маріуполі був зруйнований бойовими діями, також сказали, що вони не відповідають критеріям для надання притулку. За словами біженців, батька сім'ї катували росіяни за підозрою у службі в українській армії, проте в МВС Британії заявили, що родина не буде в "реальні небезпеці", якщо переїде у західні області України чи до Києва. Аутизм сина також не визнали "винятковими сімейними життєвими обставинами".

При цьому речник МВС заявив, що українські програми лишаються відкритими для біженців, які шукають притулку.

"У вересні 2025 року ми оголосили, що схема дозволів для України буде продовжена ще на 24 місяці після початкового 18-місячного періоду", — сказав представник відомства.

Нагадаємо, ЗМІ попереджали, що Польща змінює правила надання допомоги українським біженцям з 5 березня. Однією з суттєвих змін є вимога подавати заяву на отримання номера PESEL (UKR) протягом 30 днів з моменту в'їзду в країну.

