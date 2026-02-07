1100 євро на особу: 3 країни, де найкраще допомагають українським біженцям

Українка Віта Романченко, яка наразі проживає у Норвегії, розповіла про три країни ЄС, де найкраще допомагають біженцям з України. Вона враховує рівень фінансової підтримки, легкість адаптації, працевлаштування, соціальний захист та інші фактори.

Після початку повномасштабного вторгнення мільйони українців вимушено опинилися за кордоном. Протягом всіх цих років вони мали змогу порівняти умови в різних куточках Європи й тепер діляться власним досвідом. У своєму огляді Віта Романченко запропонувала "рейтинг" країн, куди варто податися у разі потреби. Фокус звернув увагу на її аргументи.

3 країни, які найкраще допомагають українським біженцям

Німеччина для біженців

"На третьому місці — Німеччина. Дана країна надає українському біженцю безплатне житло, соціальні виплати (550 євро на дорослого, 420 євро на дитину), безплатні навчальні заклади для дітей — школи та садочки, безплатну медичну допомогу, безплатні курси німецької мови, гуманітарну допомогу в разі потреби та офіційне працевлаштування", — каже Віта.

Умови для українських біженців у Німеччині Фото: TikTok

Умови в Норвегії

На її думку, на другу позицію варто поставити Норвегію.

"Ця країна надає фінансову підтримку в розмірі 650 євро на дорослого, 350 євро — на дитину. Також безплатне житло, курси норвезької мови (за це платять 1700 євро на особу), але в такому випадку оренду житла потрібно сплачувати самостійно. Безплатні садочки, але школи потрібно оплачувати самостійно. Хоча є випадки, коли сплачує комуна. Окрім того, безплатна медицина, хоча інколи дорослим доводиться вносити свій відсоток за послугу. Допомагають з офіційним працевлаштуванням та гуманітарною допомогою", — додає дівчина.

Умови для українських біженців у Норвегії Фото: TikTok

Біженці з України у Бельгії

На першому місці розташовується Бельгія. Там, каже Віта, можна отримати одноразову виплату в розмірі 310 євро на особу, щомісячні соціальні виплати 1100 євро на особу, яка проживає одна, 750 євро на кожного дорослого члена сім'ї, 150-200 євро на дитину. Безплатні: житло, медицина, навчальні заклади для дітей, мовні курси, гуманітарна допомога, а також передбачене офіційне працевлаштування.

Умови для українських біженців у Бельгії Фото: TikTok

Що пишуть люди?

У коментарях під відео блогерки розгорілась дискусія між користувачами.

"Чому 70-80% переселенців з Донецької області живуть в Україні, а біженці із Закарпаття в Берліні?" — поцікавилась глядачка.

"Бо кожен обирає своє. Ніхто нікого ніде не тримає", — відповіла їй інша учасниця обговорення.

"Прожила з сімʼєю 2 роки в Норвегії. Побажаю таку країну тільки своєму злішому ворогу. Немає цивілізації, їжа жахлива, клімат ***, медицина — жах, освіта — дно (в школах немає елементарних предметів), дітей в школі дуже булили. Я працювала в будинку для літніх, персонал завжди ставився зверхньо, даючи найбруднішу роботу, із плюсів лише природа, яка з часом осточортіла, бо окрім лісів і гір більше нічого немає… І це лише поверхневий опис того всього… Про контроль зі сторони комуни я мовчу. Зараз переїхали у Відень, у дітей чудова освіта, цивілізація, я роботу знайшла через місяць після отримання всіх документів, займаюсь улюбленою справою (я професійний масажист), клімат супер, все подобається!" — поділилась своєю історією українка, яка живе за кордоном.

