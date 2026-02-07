1100 евро на человека: 3 страны, где лучше всего помогают украинским беженцам

Украинка Вита Романченко, которая сейчас проживает в Норвегии, рассказала о трех странах ЕС, где лучше всего помогают беженцам из Украины. Она учитывает уровень финансовой поддержки, легкость адаптации, трудоустройство, социальную защиту и другие факторы.

После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев вынужденно оказались за границей. В течение всех этих лет они имели возможность сравнить условия в разных уголках Европы и теперь делятся собственным опытом. В своем обзоре Вита Романченко предложила "рейтинг" стран, куда стоит отправиться в случае необходимости. Фокус обратил внимание на ее аргументы.

3 страны, где лучше всего помогают украинским беженцам

Германия для беженцев

"На третьем месте — Германия. Данная страна предоставляет украинскому беженцу бесплатное жилье, социальные выплаты (550 евро на взрослого, 420 евро на ребенка), бесплатные учебные заведения для детей — школы и садики, бесплатную медицинскую помощь, бесплатные курсы немецкого языка, гуманитарную помощь в случае необходимости и официальное трудоустройство", — говорит Вита.

Условия для украинских беженцев в Германии Фото: TikTok

Условия в Норвегии

По ее мнению, на вторую позицию стоит поставить Норвегию.

"Эта страна предоставляет финансовую поддержку в размере 650 евро на взрослого, 350 евро — на ребенка. Также бесплатное жилье, курсы норвежского языка (за это платят 1700 евро на человека), но в таком случае аренду жилья нужно платить самостоятельно. Бесплатные садики, но школы нужно оплачивать самостоятельно. Хотя есть случаи, когда платит коммуна. Кроме того бесплатная медицина, хотя иногда взрослым приходится вносить свой процент за услугу. Помогают с официальным трудоустройством и гуманитарной помощью", — добавляет девушка.

Условия для украинских беженцев в Норвегии Фото: TikTok

Беженцы из Украины в Бельгии

На первом месте располагается Бельгия. Там, говорит Вита, можно получить единовременную выплату в размере 310 евро на человека, ежемесячные социальные выплаты 1100 евро на человека, проживающего одного, 750 евро на каждого взрослого члена семьи, 150-200 евро на ребенка. Бесплатные: жилье, медицина, учебные заведения для детей, языковые курсы, гуманитарная помощь, а также предусмотрено официальное трудоустройство.

Условия для украинских беженцев в Бельгии Фото: TikTok

Что пишут люди?

В комментариях под видео блогерши разгорелась дискуссия между пользователями.

"Почему 70-80% переселенцев из Донецкой области живут в Украине, а беженцы из Закарпатья в Берлине?" — поинтересовалась зрительница.

"Потому что каждый выбирает свое. Никто никого нигде не держит", — ответила ей другая участница обсуждения.

"Прожила с семьей 2 года в Норвегии. Пожелаю такую страну только своему злейшему врагу. Нет цивилизации, еда ужасная, климат ***, медицина — ужас, образование — дно (в школах нет элементарных предметов), детей в школе очень дразнили. Я работала в доме престарелых, персонал всегда относился свысока, давая грязную работу, из плюсов только природа, которая со временем осточертела, потому что кроме лесов и гор больше ничего нет... И это лишь поверхностное описание того всего... О контроле со стороны коммуны я молчу. Сейчас переехали в Вену, у детей прекрасное образование, цивилизация, я работу нашла через месяц после получения всех документов, занимаюсь любимым делом (я профессиональный массажист), климат супер, все нравится!" — поделилась своей историей украинка, которая живет за границей.

