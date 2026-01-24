Украинец одним роликом показал, что значит жить в Германии (видео)

Блогер Артур показал свою повседневную жизнь в Германии. В ролике он демонстрирует, как старается экономить ресурсы и придерживаться бытовых правил.

В частности, автор видео показал, как уменьшает напор воды, а во время слива в унитазе сразу останавливает подачу, чтобы использовать меньше. Видео блогер опубликовал в Instagram.

Также он выключает свет, сортирует отходы, перед выходом из квартиры проверяет, не оставил ли ключи дома, потому что двери закрываются автоматически, и без ключа не откроются.

Артур также протирает нижнюю часть пластикового окна, потому что на нем образуется вода, и уменьшает отопление до минимума, чтобы не тратить много ресурса. А во время проветривания квартиры открывает окно настежь.

Реакции людей

Видео быстро привлекло внимание пользователей и собрало уже более 17 тысяч просмотров.

"В Украине даже во время войны живут лучше";

"И что в этом плохого? Скажите, а Вам нравится природа и ее состояние в Германии? Так вот, это то же самое. Это не совсем о том что, энергоносители дорогие, а об осторожном и уважительном отношении к природе. И о способности думать не только о себе. К сожалению, в Украине до сих пор действует совковый менталитет. Все вокруг бесплатное, поэтому мое и поэтому ничье";

"Я не понимаю, зачем так рваться в ту Европу? Неужели это так круто — экономить на своем комфорте? Объясните мне";ʼ

"Вы забыли при проветривании отопления выключить, потому что для кого оно вот улицу греет?!";

"Я так и не могу понять. Германия богатая страна или все-таки бедная? Потому что как посмотрю этих немцев-эмигрантов, то один вывод, вам там едва на хлеб хватает";

"В Украине делаем все то же самое".

