Украинец одним роликом показал, что значит жить в Германии (видео)
Блогер Артур показал свою повседневную жизнь в Германии. В ролике он демонстрирует, как старается экономить ресурсы и придерживаться бытовых правил.
В частности, автор видео показал, как уменьшает напор воды, а во время слива в унитазе сразу останавливает подачу, чтобы использовать меньше. Видео блогер опубликовал в Instagram.
Также он выключает свет, сортирует отходы, перед выходом из квартиры проверяет, не оставил ли ключи дома, потому что двери закрываются автоматически, и без ключа не откроются.
Артур также протирает нижнюю часть пластикового окна, потому что на нем образуется вода, и уменьшает отопление до минимума, чтобы не тратить много ресурса. А во время проветривания квартиры открывает окно настежь.
Реакции людей
Видео быстро привлекло внимание пользователей и собрало уже более 17 тысяч просмотров.
- "В Украине даже во время войны живут лучше";
- "И что в этом плохого? Скажите, а Вам нравится природа и ее состояние в Германии? Так вот, это то же самое. Это не совсем о том что, энергоносители дорогие, а об осторожном и уважительном отношении к природе. И о способности думать не только о себе. К сожалению, в Украине до сих пор действует совковый менталитет. Все вокруг бесплатное, поэтому мое и поэтому ничье";
- "Я не понимаю, зачем так рваться в ту Европу? Неужели это так круто — экономить на своем комфорте? Объясните мне";ʼ
- "Вы забыли при проветривании отопления выключить, потому что для кого оно вот улицу греет?!";
- "Я так и не могу понять. Германия богатая страна или все-таки бедная? Потому что как посмотрю этих немцев-эмигрантов, то один вывод, вам там едва на хлеб хватает";
- "В Украине делаем все то же самое".
