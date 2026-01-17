40-летняя "Миссис Германия 2026" Екатерина Вагнер из Покровска впервые рассказала о победе

40-летняя украинка из Покровска Екатерина Вагнер (в девичестве Маринова) стала обладательницей титула "Миссис Германия 2026" на национальном конкурсе красоты, который состоялся в Германии. Решающую роль в ее победе сыграл не только модельный показ, но и интеллектуальный этап, во время которого участницы отвечали на сложные и разноплановые вопросы.

Путь к участию в конкурсе начался для Екатерины неожиданно. Она рассказала в комментарии Фокусу, что попала на отбор почти случайно — как модель на показ в Нюрнберге, где параллельно проходил региональный конкурс "Миссис Франконии".

Как попала на конкурс

"Там меня заметили и предложили попробовать свои силы. Я прошла кастинг, победила в региональном отборе и получила право напрямую выйти в финал "Миссис Германии"", — рассказала она.

В результате Екатерина получила сразу несколько наград — титул Mrs. Photogenic 2026, а также титул и корону "Миссис Германия 2026". По ее словам, эту победу она рассматривает не только как личное достижение.

"Я планирую использовать эту платформу, чтобы привлечь больше внимания к волонтерской деятельности — в частности к интеграционным проектам и работе с детьми, которой занимаюсь уже более десяти лет", — отметила Вагнер.

Екатерина получила титул и корону "Миссис Германия 2026" Фото: Instagram

Что больше всего поразило

"Уровень открытости и содержательности финального интервью был очень высоким. Вопросы были разноплановые, и именно этот этап стал для меня решающим", — сказала она, добавляя, что конкурс доказал: оценивается не только внешность, но и личность.

Отдельно Екатерина вспомнила атмосферу взаимоподдержки между участницами за кулисами.

"Несмотря на то, что мы были прямыми конкурентками, помогали друг другу в любых ситуациях — одалживали обувь и платья, шли в аптеку, если кто-то заболел", — рассказала она.

Решающую роль в победе Екатерины сыграл интеллектуальный этап Фото: Instagram

Об Украине и войне

Во время конкурса Вагнер открыто говорила о своем украинском происхождении с организаторами и участницами конкурса. По ее словам, для нее было важно с достоинством представлять Украину и помнить о событиях на родине.

В частности, накануне о Екатерине Вагнер вышел сюжет на Bayerischer Rundfunk. В финальной части программы показаны кадры, где она вместе с мужем просматривает дрон-видео родного Покровска и говорит о своем желании мира, чтобы украинские дети могли расти без страха.

Екатерина говорила о своем украинском происхождении организаторам и участницам конкурса Фото: Instagram

Кто такая Катерина Вагнер

Екатерина родилась и выросла в Покровске, окончила школу с золотой медалью, с детства занималась музыкой, танцами, балетом и спортом. В 2008 году уехала в Германию по программе студенческого обмена, продолжила обучение в Магдебурге и впоследствии осталась в стране. Сейчас она живет во Франконии, воспитывает двух сыновей и сочетает активную профессиональную деятельность с волонтерской работой.

Екатерина Вагнер родилась и выросла в Покровске Фото: Instagram

