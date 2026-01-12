40-летняя украинка получила титул "Миссис Германия": что известно об уроженке Покровска (фото)

40-летняя выходка из Покровска Екатерина Вагнер, в девичестве Маринова, завоевала титул "Миссис Германия" во время национального конкурса красоты, который проходил в Германии. В финале она стала второй, тогда как корону "Мисс Германия" получила Беатрис Бодруг, а звание "Мистер Германия" получил Лука Крюгер.

О своем участии и результате Екатерина рассказала на личной странице в Instagram. Эту информацию также подтвердила ее двоюродная сестра Юлия Павлюк — общественная активистка и переселенка из Донецкой области.

Украинка стала "Миссис Германия": что о ней известно

Екатерина родилась и выросла в Покровске, где окончила школу с золотой медалью. С детских лет она занималась музыкой, танцами, балетом и даже футболом. Уже во взрослой жизни ей удалось совместить активную самореализацию с семейной жизнью — сейчас она воспитывает двух сыновей.

В 2008 году Екатерина уехала в Германию по программе студенческого обмена и продолжила обучение в Магдебурге, после чего решила остаться в стране. В 40 лет она сначала победила на местном этапе конкурса красоты в городе Остерне, а затем представила регион на национальном уровне, где среди более двадцати участниц вошла в пятерку финалисток.

Екатерина Вагнер из Покровска Фото: Instagram

Финал конкурса состоял не только из показов и фотосессий. Участницы также проходили интеллектуальные этапы, во время которых демонстрировали эрудицию, умение четко формулировать мысли и собственную гражданскую позицию. По словам близких, именно эти испытания стали решающими для высокого результата украинки.

После завершения конкурса Екатерина Вагнер отметила, что воспринимает полученный титул не только как личное достижение, а как инструмент для дальнейшей общественной и волонтерской деятельности. Она подчеркнула, что ее новый жизненный этап начался во Франконии, где она создала семью, активно работает, занимается спортом и общественной работой. По ее словам, этот регион навсегда стал важной частью ее жизненной истории.

