Скандал на "Мисс Вселенная 2025": участницы отказались от своих титулов

Престижный международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2025" столкнулся с новой волной конфликтов, возникших сразу после противоречивой победы Фатимы Бош.

Вслед за обвинениями в фальсификации результатов, две титулованные участницы — представительницы Эстонии и Кот-д'Ивуара — публично отказались от своих корон, заявив, что стремятся сосредоточиться на расширении прав женщин и отстаивании личных ценностей. Подробнее об этой ситуации, — читайте в материале Фокуса.

Свои заявления модели опубликовали в своих социальных сетях, подчеркнув, что этот шаг является демонстрацией их личной позиции и приверженности к идеям расширения возможностей женщин.

Отказ эстонки

28-летняя Бригитта Шабак сообщила о своем решении отказаться от короны "Мисс Вселенная Эстония 2025" из-за, как она отметила, "разного видения ценностей и трудовой этики" с директором национального конкурса.

"Мое призвание — расширять права и возможности женщин. Я буду продолжать эту работу самостоятельно, без какой-либо дальнейшей связи с "Мисс Вселенная Эстония", — сообщила модель

Организаторы эстонского конкурса, со своей стороны, отрицали личный конфликт, но отметили, что публичные высказывания Шабак не соответствовали профессиональным протоколам.

Африканка тоже против

В то же время Оливия Ясе, которая вошла в пятерку лучших участниц и получила титул "Мисс Вселенная Африка и Океания 2025", также отказалась от него.

"Я убедилась, что способна добиться успеха, несмотря на трудности. Чтобы продолжать идти по этому пути, я должна оставаться верной своим ценностям: уважению, достоинству, совершенству и равным возможностям", — объяснила свое решение Ясе.

Оливия Ясе вошла в пятерку лучших участниц и получила титул "Мисс Вселенная Африка и Океания 2025" Фото: Instagram

Напомним, что скандалы вокруг "Мисс Вселенная 2025" начались ранее, когда член жюри Омар Арфуш и бывшая "Мисс Вселенная" Натали Глебова заявили о возможной фальсификации результатов голосования.

