Скандал на "Міс Всесвіт 2025": учасниці відмовились від своїх титулів

Престижний міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт 2025" зіткнувся з новою хвилею конфліктів, що виникли одразу після суперечливої перемоги Фатіми Бош.

Слідом за звинуваченнями у фальсифікації результатів, дві титуловані учасниці — представниці Естонії та Кот-д'Івуару — публічно відмовилися від своїх корон, заявивши, що прагнуть зосередитися на розширенні прав жінок та відстоюванні особистих цінностей. Детальніше про цю ситуацію, — читайте у матеріалі Фокусу.

Свої заяви моделі опублікували у своїх соціальних мережах, підкресливши, що цей крок є демонстрацією їхньої особистої позиції та прихильності до ідей розширення можливостей жінок.

Відмова естонки

28-річна Брігітта Шабак повідомила про своє рішення відмовитися від корони "Міс Всесвіт Естонія 2025" через, як вона зазначила, "різне бачення цінностей та трудової етики" з директоркою національного конкурсу.

"Моє покликання — розширювати права та можливості жінок. Я буду продовжувати цю роботу самостійно, без будь-якого подальшого зв'язку з "Міс Всесвіт Естонія", — повідомила модель

Організатори естонського конкурсу, зі свого боку, заперечили особистий конфлікт, але наголосили, що публічні висловлювання Шабак не відповідали професійним протоколам.

Африканка теж проти

Водночас Олівія Ясе, яка увійшла до п’ятірки найкращих учасниць та отримала титул "Міс Всесвіт Африка та Океанія 2025", також відмовилася від нього.

"Я переконалася, що здатна досягти успіху, попри труднощі. Щоб продовжувати йти цим шляхом, я повинна залишатися вірною своїм цінностям: повазі, гідності, досконалості та рівним можливостям", — пояснила своє рішення Ясе.

Олівія Ясе увійшла до п"ятірки найкращих учасниць та отримала титул "Міс Всесвіт Африка та Океанія 2025" Фото: Instagram

Нагадаємо, що скандали навколо "Міс Всесвіт 2025" розпочалися раніше, коли член журі Омар Арфуш та колишня "Міс Всесвіт" Наталі Глєбова заявили про можливу фальсифікацію результатів голосування.

