Обрано нову "Міс Всесвіт 2025": тепер її обговорює весь світ (фото)

На міжнародному конкурсі краси переможницею стала 25-річна представниця Мексики Фатіма Бош Фернандес. Дівчина отримала корону з рук попередньої переможниці з Данії.

У Таїланді завершився конкурс краси "Міс Всесвіт 2025". Корону виборола представниця Мексики, 25-річна модель та дизайнерка Фатіма Бош Фернандес. Її перемога стала кульмінацією місяців суперечок, включно з публічними образами та відставками членів журі, проте, попри всі труднощі, вона зберегла позицію головної фаворитки та стала четвертою мексиканкою в історії конкурсу, що здобула цей престижний титул. Фокус пише, що відомо про тріумфаторку.

Скандали перед фіналом

Перемога Фатіми Бош відбулася на тлі гучних перепитій, які поставили під сумнів чесність організаційних процесів. На початку листопада стався інцидент, який викликав міжнародний резонанс: директор "Міс Всесвіт Таїланд", медіамагнат Нават Іцарагрісіл, публічно розкритикував Бош під час закритої зустрічі. Він звинуватив її у недостатньому просуванні країни-господарки у соціальних мережах, не дав закінчити пояснення, назвав "дурною" і пригрозив дискваліфікацією її прихильників.

У відповідь на таку поведінку Бош залишила зустріч. На знак солідарності разом із нею пішли й інші учасниці, зокрема минулорічна переможниця Вікторія К'єр Тейлвіг. Організація "Міс Всесвіт" оперативно відреагувала на ситуацію, розкритикувавши дії Іцарагрісіла.

За кілька днів після цього інциденту з журі вийшли двоє членів. Лівансько-французький музикант Омар Арфуш публічно заявив, що фіналісток нібито обрали заздалегідь, що посилило спекуляції про маніпуляції. Франко-африканський ексфутболіст Клод Макелеле також оголосив про свій вихід із складу журі, пославшись на "особисті причини". Організатори своєю чергою категорично спростували всі звинувачення у фальсифікації.

Шлях нової "Міс Всесвіт"

Фатіма Бош Фернандес народилася 19 травня 2000 року в Теапі, штат Табаско. Вона стала четвертою представницею Мексики, яка здобула цей титул, наслідуючи приклад Лупіти Джонс (1991), Гімени Наваррете (2010) та Андреа Меси (2020).

У дитинстві Фатімі було діагностовано розлад дефіциту уваги та гіперактивності (РДУГ) та дислексію. Згодом вона перетворила свої недоліки на перевагу, що сприяло розвитку її креативності та стійкості.

Свою конкурсну кар’єру вона розпочала у 2018 році, здобувши титул "Flor de Oro" у Табаско, а пізніше стала "Міс Всесвіт Табаско" та "Міс Всесвіт Мексика 2025".

