У королеви краси "Міс Україна Всесвіт" знайшли пухлину: вона пережила операцію (фото)

У "Міс Україна Всесвіт 2021" Анни Неплях виявили новоутворення, через що потрібно було робити операцію. Дівчина вже перенесла її та відходить від наркозу.

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"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях опублікувала фото з лікарняної палати у своєму Instagram. Модель повідомила, що перенесла операцію.

"Це могли б бути груди, але ні. Можна сказати, що раз в п'ятилєтку мене скошує здоровʼя, відбувається жорстка переоцінка цінностей і свого шляху, а далі лише скажені взлети. Саме на це я сподіваюсь…", — написала дівчина.

Анна Неплях показалась у лікарняній палаті Фото: Анна Неплях/Instagram

Анна Неплях в лікарні: що з нею сталось

Анна Неплях повідомила, що у 2020 році у неї виявили пухлину у гайморовій пазусі, яку успішно прооперували. Та минулого тижня в Анни в іншому місці виявили новоутворення і 15 липня вона перенесла чергову операцію.

"Я знов лягаю під наркоз і на операційний стіл. Та настрій вже не хвилюючий, а виключно позитивний, в житті очікується квантовий скачок, і я до нього, ой як готова. Цінуйте життя, перевіряйте ваше здоровʼя, чистіть тіло і думки, любіть Україну", — наголосила блогерка.

Згодом у stories Анна Неплях повідомила, що операція вже відбулася, і вона наразі відходить від наркозу. Дівчина пообіцяла своїм підписникам повернутись до них згодом.

"Міс Україна Всесвіт-2021" перенесла операцію Фото: Анна Неплях/Instagram

Хто така Анна Неплях

Анна Неплях — українська модель, блогерка й художниця, яка здобула титул "Міс Україна Всесвіт-2021" і представляла Україну на конкурсі Miss Universe 2021 в Ізраїлі.

До цього брала участь у конкурсі "Міс Інтерконтиненталь" у 2017 році, у шоу "Холостяк‑10".

Наразі Анна активно подорожує та веде блог у соцмережах: в Instagram має понад 229 тисяч підписників.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

"Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях розкрила подробиці особистого життя, зізнавшись, що вже готова стати мамою.

Анна Неплях підкорила вершину Кіліманджаро на північному сході Танзанії. На висоті, з якої навіть хмари здаються нижчими, вона випила газованку й повалялась у снігу.

Крім того, у березні 2024 року Анна Неплях потрапила в ДТП. Вона розповіла, що чудом вижила після аварії, адже її автівка була повністю розбита. А також зізналася, що отримала великий переляк.