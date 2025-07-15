У королевы красоты "Мисс Украина Вселенная" нашли опухоль: она пережила операцию (фото)

У "Мисс Украина Вселенная 2021" Анны Неплях обнаружили новообразование, из-за чего нужно было делать операцию. Девушка уже перенесла ее и отходит от наркоза.

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"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях опубликовала фото из больничной палаты в своем Instagram. Модель сообщила, что перенесла операцию.

"Это могла бы быть грудь, но нет. Можно сказать, что раз в пятилетку меня скашивает здоровье, происходит жесткая переоценка ценностей и своего пути, а дальше только бешеные взлеты. Именно на это я надеюсь...", — написала девушка.

Анна Неплях показалась в больничной палате Фото: Анна Неплях/Instagram

Анна Неплях в больнице: что с ней произошло

Анна Неплях сообщила, что в 2020 году у нее обнаружили опухоль в гайморовой пазухе, которую успешно прооперировали. Но на прошлой неделе у Анны в другом месте обнаружили новообразование и 15 июля она перенесла очередную операцию.

"Я снова ложусь под наркоз и на операционный стол. Но настроение уже не волнующее, а исключительно позитивное, в жизни ожидается квантовый скачок, и я к нему, ой как готова. Цените жизнь, проверяйте ваше здоровье, чистите тело и мысли, любите Украину", — отметила блогерша.

Впоследствии в stories Анна Неплях сообщила, что операция уже состоялась, и она сейчас отходит от наркоза. Девушка пообещала своим подписчикам вернуться к ним позже.

"Мисс Украина Вселенная-2021" перенесла операцию Фото: Анна Неплях/Instagram

Кто такая Анна Неплях

Анна Неплях — украинская модель, блогер и художница, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная-2021" и представляла Украину на конкурсе Miss Universe 2021 в Израиле.

До этого участвовала в конкурсе "Мисс Интерконтиненталь" в 2017 году, в шоу "Холостяк-10".

Сейчас Анна активно путешествует и ведет блог в соцсетях: в Instagram имеет более 229 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях раскрыла подробности личной жизни, признавшись, что уже готова стать мамой.

Анна Неплях покорила вершину Килиманджаро на северо-востоке Танзании. На высоте, с которой даже облака кажутся ниже, она выпила газировку и повалялась в снегу.

Кроме того, в марте 2024 года Анна Неплях попала в ДТП. Она рассказала, что чудом выжила после аварии, ведь ее машина полностью разбита. А также призналась, что получила большой испуг.