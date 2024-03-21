Мисс Украина Вселенная Анна Неплях попала в ДТП (фото)

Анна Неплях рассказала, что чудом выжила после аварии, ведь ее машина полностью разбита. А также призналась, что получила большой испуг.

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29-летняя модель, блогер "Мисс Украина Вселенная-2021" и участница шоу "Холостяк-10" Анна Неплях попала в ДТП. Происшествие случилось сегодня, 21 марта, об этом она написала у себя на странице в Инстаграм.

"Я жива... Именно с этого хочется начать этот пост. Еще вчера говорила, что чувствую себя экстренно плохо, но ведь мы не откладываем жизнь на потом и не жалеем себя, поэтому жизнь тормозит нас без нашего ведома. Сегодня я точно знала, что мне надо в Днепр. Ночной обстрел ракетами, недосып, переутомление, проблемы со здоровьем, но я все равно выезжаю в Днепр, потому что дела не подождут, потому что никто, кроме меня (как мне кажется). Я еще думала о водителе, потому что состояние такое, но подумала о том, что не за рулем, а пассажиром, меня еще больше будет тошнить, чем я сама в процессе.... Ага...", — написала модель.

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Она призналась, что уже на протяжении 2 недели себя плохо чувствует, все из-за гормонов, поскольку она имеет проблемы с щитовидкой. В частности, в последнее время она ничего физически не может делать, у нее ухудшилось зрение, давление. Вчера, 20 марта она чувствовала себя критически поэтому отменила все планы, чтобы побыть в постели. Однако уже сегодня решила ехать в Днепр.

"Мне оставалось 200км до Днепра. Погода супер, и дорога не всегда. Кто знает трассу Днепр-Киев, тот знает. Мне навигатор резко указывает поворот на право в объезд Решетиловки, я не справляюсь с управлением и на скорости врезаюсь и имеем что имеем. Из пострадавших — только я и моя машина. Авто ударяется, меня бьет подушка, я вижу, как меня уже люди пытаются вытащить из машины, со словами: "Скорую? Жива? Воды?" и первое, что я, блин, спросила: "а я могу так ехать дальше?" еще даже не видя, что с машиной...", — рассказала Анна Неплях.

Модель уточнила, что сейчас с ней все хорошо, из травм она имеет ушибленное лицо и руку, состояние шока.

Напомним, ранее мы писали, что осужденному за ДТП Ефремову согласовали ходатайство об УДО. Кроме этого, Фокус писал, Остап Ступка, который спровоцировал "пьяное" ДТП, признался, уволили ли его с работы.