"Хочу детей": "Мисс Украина Вселенная" рассказала об отношениях с военным (видео)

"Мисс Украина Вселенная 2021" Анна Неплях раскрыла подробности личной жизни, признавшись, что уже готова стать мамой.

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Анна пока скрывает персону своего избранника, который стал ветераном до начала их отношений.

"Он военный, поэтому мы пока не готовы открывать наши отношения", — призналась "Мисс Украина Вселенная".

В частности, модель рассказала, что мужчина зарабатывает меньше нее, однако имеет перспективы.

"Поэтому я спокойно отношусь. С войной изменилось какое-то отношение. Ты чувствуешь безопасность с мужем, это на первом месте, когда ты живешь во время войны в своей стране. Мы познакомились, когда он стал уже ветераном. Конкретно сейчас он не на фронте", — призналась Неплях.

Анна Неплях Фото: Анна Неплях/Instagram

Более того, модель рассказала, что уже готова стать матерью.

"Я уже хочу детей, я это чувствую. Мне как стукнуло 30, я уже по-другому на вторых детей смотрю", — поделилась знаменитость.

Также Анна призналась, что квартиру ей подарил бывший ухажер. Стоимость элитной недвижимости в Киеве — около 11 миллионов грн.

Кто такая Анна Неплях

Анна Неплях — украинская модель, блогерша и художница, которая получила титул "Мисс Украина Вселенная-2021" и представляла Украину на конкурсе Miss Universe 2021 в Израиле.

До этого участвовала в конкурсе "Мисс Интерконтиненталь" в 2017 году, в шоу "Холостяк-10".

Сейчас Анна активно путешествует и ведет блог в соцсетях: в Instagram имеет более 228 тысяч подписчиков.

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