Від купальника до вечірньої сукні: який вигляд мала українка на "Міс Всесвіт-2025"

Володарка титулу "Міс Всесвіт Україна" Софія Ткачук представила країну на одному з найпрестижніших конкурсів краси — Miss Universe 2025. Модель красувалась на подіумі в національному вбрані, вечірній сукні та купальнику.

Цьогоріч на конкурсі Miss Universe 2025 нашу країну представляє Софія Ткачук. Наразі дівчина готується до фіналу, що відбудеться 21 листопада в Бангкоку, й активно ділиться кадрами на своїй сторінці в Instagram. Фокус звернув увагу на її костюми.

Зокрема, у крайньому відео, опублікованому дизайнеркою @na.sss.tik, Софія показана посеред хмар у національному костюмі — диво-янгола з глобусом.

Володарка титулу "Міс Всесвіт Україна" Софія Ткачук Фото: Instagram

"Результат неймовірної праці, відданості та потужної команди, яка вкладала у кожну деталь серце. І це видно неозброєним оком. Впевнена, що за кілька хвилин на подіумі стоять місяці роботи — безсонні ночі, десятки концептів, пошуки ідей, матеріалів, символів, нових технік і натхнення. Кожен штрих, кожна лінія, кожен рух — це результат зусиль людей, що вірили в те, що Україна має звучати голосно, світло, тендітно і гідно. Велично я б навіть сказала", — пише авторка.

Вона додає, що це відео — про те, що стоїть "за красою, яку бачать мільйони": тяжка праця, стійкість, творчість і віра.

Сама Ткачук опублікувала ролик офіційної сторінки Miss Universe 2025, де позує в червоному купальнику.

"Які ноги. Дуже гарна дівчина в цьому році";

"Неймовірно гарна";

"Дійсно Софія заслуговує по всіх параметрах… бути першою вона справжня".

Хто така Софія Ткачук?

26-річна Софія Ткачук народилася в Рівному, а в чотирирічному віці разом із родиною переїхала за кордон. Дівчина неодноразово підкреслювала, що, зростаючи в багатомовному й мультикультурному середовищі, все одно відчувала нерозривний зв’язок із батьківщиною.

Модель вільно володіє англійською та іспанською мовами. Закінчила EAE Business School у Барселоні, де здобула ступінь бакалавра. У минулому займалася бізнесом, а також брала участь у гуманітарних місіях, а нині розвиває власну справу.

