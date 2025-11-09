"Організатор був неправий": Софія Ткачук поділилася подробицями скандалу на "Міс Всесвіт-2025"

Під час офіційної зустрічі в рамках конкурсу "Міс Всесвіт-2025" стався інцидент, що викликав значний резонанс серед глядачів та учасниць. Президент Miss Grand International і віце-президент організації "Міс Всесвіт" Нават Ітсарагрісіл у присутності всіх конкурсанток різко та принизливо висловився на адресу представниці Мексики Фатіми Бош, і це призвело до публічної суперечки та емоційної реакції учасниці.

Після того як відео моменту поширилося у мережі завдяки прямій трансляції у Facebook, Нават Ітсарагрісіл був змушений публічно вибачитися за свої слова. Свідком цієї ситуації була "Міс Всесвіт Україна-2025" Софія Ткачук, яка поділилася своїм баченням конфлікту у коментарі виданню ТСН.

Як розповіла конкурсантка журналістам, цьогорічний конкурс вирізняється високим рівнем організації та продуманою логістикою для всіх учасниць.

"Цього року відчувається дуже високий рівень і чудова організація підготовки до фіналу "Міс Всесвіт". У нас розкішні готелі, комфортні умови — велика подяка Таїланду за це. Для учасниць важливо мати комфортні умови для роботи, і цього року все справді на найвищому рівні", — зазначила вона.

За словами Софії, суперечка розпочалася під час наради, де керівництво конкурсу нагадувало учасницям про важливість виконання умов інтеграцій та промоцій для партнерів і спонсорів. Ці зобов’язання є частиною офіційних правил, і організатори очікують чіткого їх дотримання.

Ітсарагрісіл звернув увагу, що декілька конкурсанток не виконали своїх медійних обов’язків. Після цього він безпосередньо звернувся до Міс Мексика Фатіми Бош і публічно поставив під сумнів її відповідальність, зазначивши, що якщо учасниця не готова виконувати вимоги, їй варто повернутися додому.

Фатіма у відповідь спокійно пояснила, що мала складнощі та не встигла здійснити необхідні публікації. Вона також наголосила на необхідності взаємної поваги між організаторами та учасницями, адже всі конкурсантки докладають значних зусиль і працюють під постійним психологічним та фізичним навантаженням.Саме після цієї репліки, за словами Софії, тон Ітсарагрісіла різко загострився.

"Після її слів Нават відреагував агресивно: попросив її замовкнути та назвав "дурною" — англійською це прозвучало грубо й образливо. Фатіма Бош відповіла, що ніхто не має права так із нею розмовляти, розплакалась і вийшла із залу", — розповіла Софія.

На думку української учасниці, у ситуації можна побачити одразу кілька чинників.

"Я проаналізувала цей конфлікт і можу сказати, що організатор був неправий — так спілкуватися не можна. Фатіма, навпаки, проявила характер і гідність. Водночас я бачу, що однією з причин міг стати мовний бар’єр: Азія, Мексика — у всіх англійська не рідна, і через це реакція з обох боків вийшла надто емоційною", — наголосила Ткачук у коментарі ТСН.

Софія також підкреслила, що пізніше Нават Ітсарагрісіл офіційно вибачився перед учасницями та визнав, що його реакція була надмірно емоційною.

"Чоловік не має права поводитися агресивно стосовно жінки — це вже перехід червоних ліній. Для мене агресивність і надмірна емоційність завжди показують людину з невигідного боку. Усе можна було вирішити спокійно й з повагою", — підсумувала вона.

Що відомо про скандал на "Міс Всесвіт-2025"

Нагадаємо, що під час церемонії конкурсу "Міс Всесвіт" у Бангкоку виникла перепалка між керівником заходу Наватом Іцарагрісілем і "Міс Мексика" Мелісою Флорес Бош. Організатор публічно дорікнув учасниці за пропущену фотосесію, наказав їй "встати та пояснити свою позицію", а коли вона заперечила, назвав її "дурною" й доручив охороні вивести із залу. Суперечка відбулася наживо перед десятками учасниць і тисячами глядачів. Після цього минулорічна переможниця Вікторія Тейлвіг та кілька інших учасниць залишили церемонію на знак солідарності.

Скандал на "Міс Всесвіт-2025" Фото: Facebook

