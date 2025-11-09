"Организатор был неправ": София Ткачук поделилась подробностями скандала на "Мисс Вселенная-2025"

Во время официальной встречи в рамках конкурса "Мисс Вселенная-2025" произошел инцидент, вызвавший значительный резонанс среди зрителей и участниц. Президент Miss Grand International и вице-президент организации "Мисс Вселенная" Нават Итсарагрисил в присутствии всех конкурсанток резко и унизительно высказался в адрес представительницы Мексики Фатимы Бош, и это привело к публичному спору и эмоциональной реакции участницы.

После того как видео момента распространилось в сети благодаря прямой трансляции в Facebook, Нават Итсарагрисил был вынужден публично извиниться за свои слова. Свидетелем этой ситуации была "Мисс Вселенная Украина-2025" София Ткачук, которая поделилась своим видением конфликта в комментарии изданию ТСН.

Как рассказала конкурсантка журналистам, нынешний конкурс отличается высоким уровнем организации и продуманной логистикой для всех участниц.

"В этом году чувствуется очень высокий уровень и замечательная организация подготовки к финалу "Мисс Вселенная". У нас роскошные отели, комфортные условия — большая благодарность Таиланду за это. Для участниц важно иметь комфортные условия для работы, и в этом году все действительно на самом высоком уровне", — отметила она.

По словам Софии, спор начался во время совещания, где руководство конкурса напоминало участницам о важности выполнения условий интеграций и промоций для партнеров и спонсоров. Эти обязательства являются частью официальных правил, и организаторы ожидают четкого их соблюдения.

Итсарагрисил обратил внимание, что несколько конкурсанток не выполнили своих медийных обязанностей. После этого он непосредственно обратился к Мисс Мексика Фатиме Бош и публично поставил под сомнение ее ответственность, отметив, что если участница не готова выполнять требования, ей стоит вернуться домой.

Фатима в ответ спокойно объяснила, что имела сложности и не успела осуществить необходимые публикации. Она также подчеркнула необходимость взаимного уважения между организаторами и участницами, ведь все конкурсантки прилагают значительные усилия и работают под постоянной психологической и физической нагрузкой. Именно после этой реплики, по словам Софии, тон Итсарагрисила резко обострился.

"После ее слов Нават отреагировал агрессивно: попросил ее замолчать и назвал "глупой" — на английском это прозвучало грубо и оскорбительно. Фатима Бош ответила, что никто не имеет права так с ней разговаривать, расплакалась и вышла из зала", — рассказала София.

По мнению украинской участницы, в ситуации можно увидеть сразу несколько факторов.

"Я проанализировала этот конфликт и могу сказать, что организатор был неправ — так общаться нельзя. Фатима, наоборот, проявила характер и достоинство. В то же время я вижу, что одной из причин мог стать языковой барьер: Азия, Мексика — у всех английский не родной, и поэтому реакция с обеих сторон получилась слишком эмоциональной", — отметила Ткачук в комментарии ТСН.

София также подчеркнула, что позже Нават Итсарагрисил официально извинился перед участницами и признал, что его реакция была чрезмерно эмоциональной.

"Мужчина не имеет права вести себя агрессивно по отношению к женщине — это уже переход красных линий. Для меня агрессивность и чрезмерная эмоциональность всегда показывают человека с невыгодной стороны. Все можно было решить спокойно и с уважением", — подытожила она.

