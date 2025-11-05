Назвал глупой: на "Мисс Вселенная-2025" произошел скандал, детали

Руководитель ежегодного конкурса красоты публично раскритиковал "Мисс Мексика" лишь за то, что она пропустила рекламную фотосессию, якобы назвав ее "глупой", что привело к массовому протесту участниц.

Обычный блеск и гламур конкурса "Мисс Вселенная" в этом году превратились в хаос, когда победительница сенсационно покинула мероприятие. Об этом пишет Daily Star.

Виктория Тейлвиг, которая в прошлом году была коронована как "Мисс Вселенная", встала и ушла вместе с несколькими другими участницами после того, как главный руководитель конкурса публично отругал "Мисс Мексика" за "отсутствие уважения". Скандальный момент произошел на церемонии награждения в отеле в Бангкоке, Таиланд, где женщин представляли в прямом эфире в социальных сетях.

На видео, транслируемом на официальной странице "Мисс Вселенная Таиланд" в Facebook, видно, как Нават Ицарагрисил, вице-президент по вопросам Азии и Океании, спорит с Мелиссой Флорес Бош из-за ее отсутствия на спонсорской фотосессии ранее в тот же день.

На "Мисс Вселенная" произошел скандал Фото: Facebook

Перед десятками участниц и тысячами зрителей Нават приказал Бош "встать и объяснить свою позицию".

Когда заметно ошеломленная "Мисс Мексика" ответила, что не хочет получать "публичный выговор", разъяренный организатор выхватил микрофон и якобы назвал ее "глупой".

Мелисса Флорес Бош Фото: Instagram

Поддержка "Мисс Вселенная-2024"

Когда Бош попыталась защититься, настаивая, что она "использует мой голос", Нават поручила охране вывести ее из комнаты.

Драматический обмен репликами вызвал хаос среди королев красоты, некоторые из них поднялись на ноги в знак протеста. Было слышно, как Нават кричит "Стой, стой!", а затем требует "Сядьте!", когда возник полный хаос.

Но Тейлвиг, "Мисс Дания", не сдерживала этого. На видео, которое впоследствии стало вирусным, видно, как она выходит, заявляя, что не останется в зале.

"Это касается прав женщин", — сказала она.

"Мисс Вселенная-2024" Виктория Тейлвиг Фото: Instagram

Переломный момент в мире красоты

Пользователи социальных сетей назвали позицию Тейлвиг "смелой" и "вдохновляющей".

Но не все согласились с этим. Некоторые обвинили датскую красавицу в превышении протокола и срыве официального мероприятия, тогда как тайские фанаты встали на защиту Навата, утверждая, что его замечания были "неправильно переведены или вырваны из контекста".

В заявлении, опубликованном вскоре после этой драмы, организаторы "Мисс Вселенная" попытались оправдаться, заявив: "Все запланированные мероприятия и активности будут продолжаться по плану, подтверждая нашу общую цель — провести исключительное празднование, которое отражает ценности разнообразия, расширения прав и возможностей и инклюзии, определяющие наследие "Мисс Вселенная".

Мир красоты до сих пор гудит от краха во дворце конкурса красоты, и многие называют это "переломным моментом" в отношении того, как относятся к участницам за блеском и лентами.

