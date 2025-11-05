Назвав дурною: на "Міс Всесвіт-2025" стався скандал, деталі

Керівник щорічного конкурсу краси публічно розкритикував "Міс Мексика" лише за те, що вона пропустила рекламну фотосесію, нібито назвавши її "дурною", що призвело до масового протесту учасниць.

Звичайний блиск і гламур конкурсу "Міс Всесвіт" цього року перетворилися на хаос, коли переможниця сенсаційно покинула захід. Про це пише Daily Star.

Вікторія Тейлвіг, яка минулого року була коронована як "Міс Всесвіт", встала та пішла разом з кількома іншими учасницями після того, як головний керівник конкурсу публічно насварив "Міс Мексика" за "відсутність поваги". Скандальний момент стався на церемонії нагородження в готелі в Бангкоку, Таїланд, де жінок представляли в прямому ефірі в соціальних мережах.

На відео, трансльованому на офіційній сторінці "Міс Всесвіт Таїланд" у Facebook, видно, як Нават Іцарагрісіл, віцепрезидент з питань Азії та Океанії, сперечається з Мелісою Флорес Бош через її відсутність на спонсорській фотосесії раніше того ж дня.

Перед десятками учасниць і тисячами глядачів Нават наказав Бош "встати та пояснити свою позицію".

Коли помітно приголомшена "Міс Мексика" відповіла, що не хоче отримувати "публічну догану", розлючений організатор вихопив мікрофон і нібито назвав її "дурною".

Підтримка "Міс Всесвіт-2024"

Коли Бош спробувала захиститися, наполягаючи, що вона "використовує мій голос", Нават доручила охороні вивести її з кімнати.

Драматичний обмін репліками викликав хаос серед королев краси, деякі з них піднялися на ноги на знак протесту. Було чути, як Нават кричить "Стій, стій!", а потім вимагає "Сядьте!", коли виник повний хаос.

Але Тейлвіг, "Міс Данія", не стримувала цього. На відео, яке згодом стало вірусним, видно, як вона виходить, заявляючи, що не залишиться в залі.

"Це стосується прав жінок", — сказала вона.

Переломний момент у світі краси

Користувачі соціальних мереж назвали позицію Тейлвіг "сміливою" та "натхненною".

Але не всі погодилися. Дехто звинуватив данську красуню у перевищенні протоколу та зриві офіційного заходу, тоді як тайські фанати стали на захист Навата, стверджуючи, що його зауваження були "неправильно перекладені або вирвані з контексту".

У заяві, опублікованій невдовзі після цієї драми, організатори "Міс Всесвіт" спробували виправдатися, заявивши: "Усі заплановані заходи та активності продовжуватимуться за планом, підтверджуючи нашу спільну мету – провести виняткове святкування, яке відображає цінності різноманітності, розширення прав і можливостей та інклюзії, що визначають спадщину "Міс Всесвіт".

Світ краси досі гуде від краху в палаці конкурсу краси, і багато хто називає це "переломним моментом" щодо того, як ставляться до учасниць за блиском та стрічками.

