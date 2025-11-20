От купальника до вечернего платья: как выглядела украинка на "Мисс Вселенная-2025"

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина" София Ткачук представила страну на одном из самых престижных конкурсов красоты — Miss Universe 2025. Модель красовалась на подиуме в национальном наряде, вечернем платье и купальнике.

В этом году на конкурсе Miss Universe 2025 нашу страну представляет София Ткачук. Сейчас девушка готовится к финалу, который состоится 21 ноября в Бангкоке, и активно делится кадрами на своей странице в Instagram. Фокус обратил внимание на ее костюмы.

В частности, в крайнем видео, опубликованном дизайнером @na.sss.tik, София показана посреди облаков в национальном костюме — чудо-ангела с глобусом.

Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина" София Ткачук Фото: Instagram

"Результат невероятного труда, преданности и мощной команды, которая вкладывала в каждую деталь сердце. И это видно невооруженным глазом. Уверена, что за несколько минут на подиуме стоят месяцы работы — бессонные ночи, десятки концептов, поиски идей, материалов, символов, новых техник и вдохновения. Каждый штрих, каждая линия, каждое движение — это результат усилий людей, которые верили в то, что Украина должна звучать громко, светло, хрупко и достойно. Величественно я бы даже сказала", — пишет автор.

Відео дня

Она добавляет, что это видео — о том, что стоит "за красотой, которую видят миллионы": тяжелый труд, стойкость, творчество и вера.

Сама Ткачук опубликовала ролик официальной страницы Miss Universe 2025, где позирует в красном купальнике.

"Какие ноги. Очень красивая девушка в этом году";

"Невероятно красивая";

"Действительно София заслуживает по всем параметрам... быть первой она настоящая".

Кто такая София Ткачук?

26-летняя София Ткачук родилась в Ровно, а в четырехлетнем возрасте вместе с семьей переехала за границу. Девушка неоднократно подчеркивала, что, вырастая в многоязычной и мультикультурной среде, все равно чувствовала неразрывную связь с родиной.

Модель свободно владеет английским и испанским языками. Окончила EAE Business School в Барселоне, где получила степень бакалавра. В прошлом занималась бизнесом, а также участвовала в гуманитарных миссиях, а сейчас развивает собственное дело.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Во время официальной встречи в рамках конкурса "Мисс Вселенная-2025" произошел инцидент, вызвавший значительный резонанс среди зрителей и участниц.

У "Мисс Украина Вселенная 2021" Анны Неплях обнаружили новообразование, из-за чего нужно было делать операцию. Девушка уже перенесла ее и отходит от наркоза.

Кроме того, "Мисс Вселенная Украина 2022" Виктория Апанасенко сообщила о первой беременности. Радостной новостью знаменитость поделилась 12 августа на своей странице в Instagram.