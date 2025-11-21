Избрана новая "Мисс Вселенная 2025": теперь ее обсуждает весь мир (фото)

На международном конкурсе красоты победительницей стала 25-летняя представительница Мексики Фатима Бош Фернандес. Девушка получила корону из рук предыдущей победительницы из Дании.

В Таиланде завершился конкурс красоты "Мисс Вселенная 2025". Корону завоевала представительница Мексики, 25-летняя модель и дизайнер Фатима Бош Фернандес. Ее победа стала кульминацией месяцев споров, включая публичные оскорбления и отставки членов жюри, однако, несмотря на все трудности, она сохранила позицию главной фаворитки и стала четвертой мексиканкой в истории конкурса, получившей этот престижный титул. Фокус пишет, что известно о триумфаторке.

Скандалы перед финалом

Победа Фатимы Бош состоялась на фоне громких перепитий, которые поставили под сомнение честность организационных процессов. В начале ноября произошел инцидент, который вызвал международный резонанс: директор "Мисс Вселенная Таиланд", медиамагнат Нават Ицарагрисил, публично раскритиковал Бош во время закрытой встречи. Он обвинил ее в недостаточном продвижении страны-хозяйки в социальных сетях, не дал закончить объяснения, назвал "глупой" и пригрозил дисквалификацией ее сторонников.

Фатимы Бош победила на фоне громких перепитий Фото:

В ответ на такое поведение Бош покинула встречу. В знак солидарности вместе с ней ушли и другие участницы, в частности прошлогодняя победительница Виктория Кьер Тейлвиг. Организация "Мисс Вселенная" оперативно отреагировала на ситуацию, раскритиковав действия Ицарагрисила.

Через несколько дней после этого инцидента из жюри вышли двое членов. Ливанско-французский музыкант Омар Арфуш публично заявил, что финалисток якобы выбрали заранее, что усилило спекуляции о манипуляциях. Франко-африканский экс-футболист Клод Макелеле также объявил о своем выходе из состава жюри, сославшись на "личные причины". Организаторы, в свою очередь, категорически опровергли все обвинения в фальсификации.

Путь новой "Мисс Вселенная"

Фатима Бош Фернандес родилась 19 мая 2000 года в Теапе, штат Табаско. Она стала четвертой представительницей Мексики, которая получила этот титул, следуя примеру Лупиты Джонс (1991), Гимены Наваррете (2010) и Андреа Месы (2020).

Фатима Бош Фернандес стала четвертой представительницей Мексики, которая завоевала этот титул Фото:

В детстве Фатиме было диагностировано расстройство дефицита внимания и гиперактивности (РДВГ) и дислексия. Впоследствии она превратила свои недостатки в преимущество, что способствовало развитию ее креативности и устойчивости.

Свою конкурсную карьеру она начала в 2018 году, получив титул "Flor de Oro" в Табаско, а позже стала "Мисс Вселенная Табаско" и "Мисс Вселенная Мексика 2025".

