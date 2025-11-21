Підтримайте нас RU
Учасниця "Міс Всесвіт-2025" у костюмі лосося стала мемом (фото, відео)

Учасниця з Норвегії на Міс Всесвіт 2025 у костюмі лосося стала мемом
Леонора Лісглімт-Родланд у костюмі лосося | Фото: колаж Фокус

Представниця Норвегії на конкурсі "Міс Всесвіт-2025", який цього року проходить у Таїланді, Леонора Лісглімт-Родланд стала зіркою мережі після свого виходу в креативному національному костюмі. На подіумі вона з’явилася у вбранні гігантського лосося.

Свій образ учасниця показала в Instagram. А вже мемний костюм був натхненний головним морським символом Норвегії. Він складався зі сріблясто-рожевої луски, плавників та великої риб’ячої голови. Вбрання доповнили блискучі високі чоботи.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

На подіумі представниця Норвегії зняла частину костюма, продемонструвавши напівпрозорий боді, схожий на внутрішню будову риби.

Костюм-лосось на "Міс Всесвіт" став мемом

Не обійшлося і без жартів. Користувачі мережі порівнювали костюм Леонори з реквізитом зі шкільних вистав. Також уявляли, як би сам лосось відреагував на появу на відомому конкурсі.

  • "Схоже на костюм, який носили мої однокласники у початковій школі, коли ми грали "Русалоньку" у третьому класі", — писали фанати конкурсу.
Фото: X (Twitter)
Фото: X (Twitter)

Також уявляли емоції риби-чоловіка, коли він побачив лосось-модель на подіумі.

