Участница "Мисс Вселенная-2025" в костюме лосося стала мемом (фото, видео)

Представительница Норвегии на конкурсе "Мисс Вселенная-2025", который в этом году проходит в Таиланде, Леонора Лисглимт-Родланд стала звездой сети после своего выхода в креативном национальном костюме. На подиуме она появилась в наряде гигантского лосося.

Свой образ участница показала в Instagram. А уже мемный костюм был вдохновлен главным морским символом Норвегии. Он состоял из серебристо-розовой чешуи, плавников и большой рыбьей головы. Наряд дополнили блестящие высокие сапоги.

На подиуме представительница Норвегии сняла часть костюма, продемонстрировав полупрозрачный боди, похожий на внутреннее строение рыбы.

Костюм-лосось на "Мисс Вселенная" стал мемом

Не обошлось и без шуток. Пользователи сети сравнивали костюм Леоноры с реквизитом из школьных спектаклей. Также представляли, как бы сам лосось отреагировал на появление на известном конкурсе.

"Похоже на костюм, который носили мои одноклассники в начальной школе, когда мы играли "Русалочку" в третьем классе", — писали фанаты конкурса.

Также представляли эмоции рыбы-мужчины, когда он увидел лосось-модель на подиуме.

