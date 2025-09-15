Россиянку "подкололи" после победы в конкурсе "Миссис Европа 2025" (фото)

В Софии завершился конкурс красоты "Миссис Европа — 2025", в котором соревновались участницы из разных стран континента. Несмотря на ограничения со стороны организаторов, победу одержала россиянка из Владивостока, которой вместо ленты "Россия" вручили титул "Дальний Восток".

Соревнования проходили с 10 по 14 сентября в Болгарии. За корону боролись представительницы Турции, Нидерландов, Сербии, Эстонии, Болгарии, Черногории и других стран в возрасте от 22 до 43 лет. Победительницей стала 31-летняя визажистка Анастасия Белик из Владивостока, которая стала первой участницей с Дальнего Востока, завоевавшей этот титул, пишет российский "74.ru".

Организаторы конкурса представили ее не как "Миссис Россия", а под лентой "Far East". Несмотря на это, Белик заявила, что чувствовала поддержку своей страны и обязана победой семье и близким. В предыдущие годы она уже становилась "Миссис Владивосток" и "Первой вице-миссис Россия Европа".

Какой титул получила украинка на "Миссис Европа — 2025"

Украинская конкурсантка Лилия Шевцова получила титул "Мать Европы". Девушка работает психотерапевтом. Она поделилась впечатлениями от участия на странице в Instagram.

"Ну что ж, конкурс завершился. Это было феерично! Мне вручили очень важный титул Mother of Europe. Я горжусь своим титулом, ведь он много говорит обо мне как о маме пятерых детей. И о чести представлять свою страну, которая сегодня также является настоящей Мамой Европы. Украина лучшая!", — написала Лилия.

Представительница Украины Лилия Шевцова Фото: Instagram

Как сообщила представительница Украины, титул "Mrs. European Union" получила участница Эстонии, а вице-миссис стали участницы Нидерландов, Болгарии и Португалии.

