Росіянку "підкололи" після перемоги у конкурсі "Місіс Європа 2025" (фото)

У Софії завершився конкурс краси "Місіс Європа — 2025", у якому змагалися учасниці з різних країн континенту. Попри обмеження з боку організаторів, перемогу здобула росіянка з Владивостока, якій замість стрічки "Росія" вручили титул "Далекий Схід".

Змагання відбувалося з 10 по 14 вересня в Болгарії. За корону боролися представниці Туреччини, Нідерландів, Сербії, Естонії, Болгарії, Чорногорії та інших країн віком від 22 до 43 років. Переможницею стала 31-річна візажистка Анастасія Бєлік із Владивостока, яка стала першою учасницею з Далекого Сходу, що виборола цей титул, пише російський "74.ru".

Організатори конкурсу представили її не як "Місіс Росія", а під стрічкою "Far East". Незважаючи на це, Бєлік заявила, що відчувала підтримку своєї країни й завдячує перемозі родині та близьким. У попередні роки вона вже ставала "Місіс Владивосток" і "Першою віце-місіс Росія Європа".

Який титул отримала українка на "Місіс Європа — 2025"

Українська конкурсантка Лілія Шевцова отримала титул "Матір Європи". Дівчина працює психотерапевткою. Вона поділилася враженнями від участі на сторінці в Instagram.

"Ну що ж, конкурс завершився. Це було феєрично! Мені вручили дуже важливий титул Mother of Europe. Я пишаюся своїм титулом, адже він багато говорить про мене як про маму п’ятьох дітей. І про честь представляти свою країну, яка сьогодні також є справжньою Мамою Європи. Україна найкраща!", — написала Лілія.

Представниця України Лілія Шевцова Фото: Instagram

Як повідомила представниця України, титул "Mrs. European Union" здобула учасниця Естонії, а віце-місіс стали учасниці Нідерландів, Болгарії та Португалії.

