Тепер офіційно росіянка: Ані Лорак змінила громадянство, всі подробиці (фото)

Українська співачка Кароліна Куєк, більш відома під псевдонімом Ані Лорак, офіційно стала громадянкою Росії. Відповідні документи вона начебто подала ще у лютому 2023 року.

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Паспорт артистці видали 9 червня, там вона фігурує під справжнім ім’ям — Кароліна. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на джерела в оточенні артистки.

Кар'єра Лорак в Росії

Кароліна Куєк народилась у Чернівецькій області. Співачка зробила карколомну кар'єру. Міжнародна популярність прийшла до неї у 2008 році, співачка представляла Україну на Євробаченні й посіла друге місце. Того ж року їй дали звання народної артистки.

Співачка Ані Лорак Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

Після 2014 року фактично переїхала до Москви, де продовжила музичну кар'єру. Регулярно з'являлася на російському телебаченні, отримувала місцеві музичні нагороди, зокрема "Золотий грамофон", та брала участь у проєкті "Пісня року".

Санкції РНБО

РНБО у жовтні 2022 року ввела санкції проти діячів культури, які підтримують Росію або ведуть активну діяльність на її території. Ані Лорак потрапила до цього списку. У листопаді 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення таких осіб державних нагород, таким чином втратила свої державні звання та нагороди.

Російський депутат Віталій Мілонов у 2016 році публічно пропонував допомогти Лорак з отриманням російського паспорта, проте тоді її представники заперечували подібні наміри.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ані Лорак, яка багато років живе і працює в Росії, офіційно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку.

Анастасія Foxy підтвердила, що розійшлася з колишнім чоловіком Ані Лорак влітку 2024 року.

Крім того, співачка показала невпізнавану доньку в її день народження.