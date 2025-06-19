Тепер офіційно росіянка: Ані Лорак змінила громадянство, всі подробиці (фото)
Українська співачка Кароліна Куєк, більш відома під псевдонімом Ані Лорак, офіційно стала громадянкою Росії. Відповідні документи вона начебто подала ще у лютому 2023 року.
Паспорт артистці видали 9 червня, там вона фігурує під справжнім ім’ям — Кароліна. Про це повідомляє пропагандистське видання РИА Новости з посиланням на джерела в оточенні артистки.
Кар'єра Лорак в Росії
Кароліна Куєк народилась у Чернівецькій області. Співачка зробила карколомну кар'єру. Міжнародна популярність прийшла до неї у 2008 році, співачка представляла Україну на Євробаченні й посіла друге місце. Того ж року їй дали звання народної артистки.
Після 2014 року фактично переїхала до Москви, де продовжила музичну кар'єру. Регулярно з'являлася на російському телебаченні, отримувала місцеві музичні нагороди, зокрема "Золотий грамофон", та брала участь у проєкті "Пісня року".
Санкції РНБО
РНБО у жовтні 2022 року ввела санкції проти діячів культури, які підтримують Росію або ведуть активну діяльність на її території. Ані Лорак потрапила до цього списку. У листопаді 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення таких осіб державних нагород, таким чином втратила свої державні звання та нагороди.
Російський депутат Віталій Мілонов у 2016 році публічно пропонував допомогти Лорак з отриманням російського паспорта, проте тоді її представники заперечували подібні наміри.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ані Лорак, яка багато років живе і працює в Росії, офіційно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку.
- Анастасія Foxy підтвердила, що розійшлася з колишнім чоловіком Ані Лорак влітку 2024 року.
Крім того, співачка показала невпізнавану доньку в її день народження.