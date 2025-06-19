Теперь официально россиянка: Ани Лорак сменила гражданство, все подробности (фото)

Украинская певица Каролина Куек, более известная под псевдонимом Ани Лорак, официально стала гражданкой России. Соответствующие документы она якобы подала еще в феврале 2023 года.

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Паспорт артистке выдали 9 июня, там она фигурирует под настоящим именем — Каролина. Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на источники в окружении артистки.

Карьера Ани Лорак в России

Каролина Куек родилась в Черновицкой области. Певица сделала сногсшибательную карьеру. Международная известность пришла к ней в 2008 году, когда певица представляя Украину на Евровидении и заняла второе место. В том же году ей дали звание народной артистки.

Певица Ани Лорак Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

После 2014 года фактически переехала в Москву, где продолжила музыкальную карьеру. Регулярно появлялась на российском телевидении, получала местные музыкальные награды, в частности "Золотой граммофон", и участвовала в проекте "Песня года".

Санкции СНБО

СНБО в октябре 2022 года ввел санкции против деятелей культуры, которые поддерживают Россию или ведут активную деятельность на ее территории. Ани Лорак попала в этот список. В ноябре 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о лишении таких лиц государственных наград, таким образом потеряла свои государственные звания и награды.

Российский депутат Виталий Милонов в 2016 году публично предлагал помочь Лорак с получением российского паспорта, однако тогда ее представители отрицали подобные намерения.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ани Лорак, которая много лет живет и работает в России, официально вышла замуж за испанца Исаака Виджраку.

Анастасия Foxy подтвердила, что разошлась с бывшим мужем Ани Лорак летом 2024 года.

Кроме того, певица показала неузнаваемую дочь в ее день рождения.