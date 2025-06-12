Уже 14 лет: Ани Лорак показала неузнаваемую дочь в ее день рождения (фото)

Певица Ани Лорак поздравила свою дочь Софию с 14-летием. Девушка показалась в атласном красном платье, задувая торт.

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Ани Лорак организовала вечеринку для Софии, которую родила от бывшего мужа, турецкого бизнесмена. Для события девушка выбрала красное атласное платье. Она дополнила образ ожерельем и несколькими браслетами. Дочь Ани Лорак также сделала макияж, а волосы оставила распущенными. Сама же певица нарядилась в черное платье.

Дочь Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

День рождения Софии был еще 9 июня, однако кадры с празднования начали появляться в сети только сейчас. На вечеринке также присутствовал и новый муж Лорак, испанец Исаак Виджраку.

В частности, певица показала момент, как ее дочь задувает свечи на праздничном торте.

Ани Лорак с дочкой Фото: instagram.com/anilorak

Дочь Ани Лорак

Певица украинского происхождения, которая выбрала Россию, и турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, который живет в Украине, поженились в 2009 году. В 2011 у супругов родилась дочь София.

В 2019 году Лорак и Налкакиоглу развелись.

Дочь Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak Ани Лорак с дочкой Фото: instagram.com/anilorak

Хотя и папы Софии на праздновании не было, Мурат поздравил ее в соцсетях.

"Сегодня тебе 14, ты стала подростком, но для меня ты всегда останешься моей маленькой девочкой — самым важным человеком в моей жизни. Ты родилась 9 июня, а я — 12-го. Мы настоящие Близнецы, и наша связь по-настоящему волшебная. Хотя мы не всегда рядом, я чувствую тебя в своем сердце каждый день. Ты — мой свет, моя радость, моя гордость", — написал предприниматель.

Дочь Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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