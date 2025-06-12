Уже 14 років: Ані Лорак показала невпізнавану доньку в її день народження (фото)
Співачка Ані Лорак привітала свою доньку Софію з 14-річчям. Дівчина показалася в атласній червоній сукні, задуваючи торт.
Кадри святкування, на якому не було батька іменинниці Мурата Налкакіоглу, артистка показала в Instagram.
Ані Лорак організувала вечірку для Софії, яку народила від колишнього чоловіка, турецького бізнесмена. Для події дівчина обрала червону атласну сукню. Вона доповнила образ намистом та кількома браслетами. Донька Ані Лорак також зробила макіяж, а волосся залишила розпущеним. Сама ж співачка вбралася у чорну сукню.
День народження Софії був ще 9 червня, проте кадри із святкування почали з'являтися в мережі лише зараз. На вечірці також був присутній і новий чоловік Лорак, іспанець Ісаак Віджраку.
Зокрема, співачка показала момент, як її дочка задуває свічки на святковому торті.
Донька Ані Лорак
Співачка українського походження, яка обрала Росію, і турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, який живе в Україні, одружилися у 2009 році. У 2011 в подружжя народилася дочка Софія.
У 2019 Лорак та Налкакіоглу розлучилися.
Хоча й тата Софії на святкуванні не було, Мурат привітав її в соцмережах.
"Сьогодні тобі 14, ти стала підлітком, але для мене ти завжди залишишся моєю маленькою дівчинкою – найважливішою людиною в моєму житті. Ти народилася 9 червня, а я – 12-го. Ми справжні Близнюки, і наш зв'язок по-справжньому чарівний. Хоча ми не завжди поруч, я відчуваю тебе у своєму серці щодня. Ти – моє світло, моя радість, моя гордість", — написав підприємець.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ані Лорак, яка багато років живе і працює в Росії, офіційно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку.
- Анастасія Foxy підтвердила, що розійшлася з колишнім чоловіком Ані Лорак влітку 2024 року.
Крім того, Ірина Білик відреагувала на чутки про роман з турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу.