Росіянка викрала 3-річного британського хлопчика в Іспанії: вивезла дитину у РФ, — The Telegraph

3-річного хлопчика Олівера з британським громадянством викрала росіянка в іспанському місті-курорті Марбелья, а тоді вивезла дитину до Росії. Поліція розслідує справу про викрадення дитини одним із батьків.

Батько хлопчика, британець, повідомив правоохоронцям, що дитину викрала мати хлопчика, яка сама є росіянкою. Про інцидент розповіло британське видання The Telegraph.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії опублікувало у четвер фотографію зниклого Олівера. У підписі до фотографії було зазначено, що востаннє дитину бачили в місті Марбелья, у провінції Малага, 4 липня. Також було зазначено дату народження хлопчика: 3 листопада 2021.

"Він має сірі очі, світле волосся, зріст 85 сантиметрів і вагу 15 кілограмів", — йдеться в описі зниклої дитини.

Зазначається, що батько востаннє бачив або чув дитину 4 липня, однак чомусь до поліції звернувся лише у серпні, коли минув понад місяць з моменту зникнення хлопчика.

Викрадення росіянкою 3-річної дитини в Іспанії: що каже поліція

Поліція підтвердила у п'ятницю, 29 серпня, що матір'ю хлопчика є росіянка, а батьком — британець. Зазначається, що правоохоронці розслідують цю справу як "викрадення дитиною одним з батьків".

"Ми вважаємо, що мати покинула Іспанію і вивезла хлопчика до своєї батьківщини, тобто до Росії", — зазначили у відомстві.

Одне із джерел видання розповіло, що батьки хлопчика розлучені. Водночас є рішення суду, яке не дозволяє матері вивозити дитину з Іспанії.

"Мати і батько розлучені, і існує судове рішення, яке забороняє матері вивозити хлопчика з Іспанії. Всі вони проживають тут, на Коста-дель-Соль", — зазначило джерело.

На момент публікації немає інформації про умови опіки над дитиною, а також про те, чи було видано міжнародний ордер на арешт матері хлопчика.

