Четверо українців у Польщі викрадали іноземців, щоб наповнити криптогаманці (відео)

Польські правоохоронці викрили міжнародну банду, яка займалась викраденнями мігрантів. Затримані четверо громадян України, які діяли у Польщі та Латвії.

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На території Польщі українці перебували легально. Найстаршій затриманій жінці — 40 років, а наймолодшому фігуранту — лише 20. У RMF24 2 липня зазначили, що члени банди займались нелегальним переправленням мігрантів, які в’їжджали в ЄС через Білорусь.

У середині червня поліція отримала дані про викрадення двох громадян Ефіопії. Представники однієї з гуманітарних організацій отримали через месенджер повідомлення англійською мовою, що ці люди утримуються в Польщі. Банда, яка їх викрала, вимагала викуп у криптовалюті.

Викрадачі погрожували, що ефіопів вб’ють, а їхні органи продадуть. На підтвердження свого злочину вони прикріпили фото оголених і зв’язаних чоловіків, яких утримували. Як встановило слідство, в іноземців, погрожуючи пістолетом, відібрали гроші й телефони, після чого їх у багажнику відвезли у місто Любін. З рідних при цьому почали вимагати гроші.

Однак викраденим ефіопям вдалося втекти, у місті їх помітили завдяки відсутності одягу й передали прикордонникам. Бандити ж втекли у Латвію, де продовжили свою діяльність. Наступними жертвами викрадення стали троє малійців.

Чоловіків зв’язали й замкнули у багажнику. Одного ж них прив'язали до дерева і жорстоко побили дерев'яною палицею. Відео катувань надіслали його родині, вимагаючи викуп. Водночас польська поліція почала співпрацювати з колегами з Латвії, Литви та Естонії, і це дозволило встановити особи викрадачів.

Наприкінці червня трьох членів банди затримали, коли ті їхали по трасі S8. Четвертого спіймали у місті Сквежина. Тепер вони відповідатимуть за участь в організованому злочинному угрупованні, викрадення людей з метою викупу та незаконний перетин кордону.

Журналісти з’ясували, що згідно зі свідченнями викрадених чоловіків, поки спіймали не усіх членів банди. Деякі викрадачі ще перебувають на волі.

В Onet уточнили, що інформація про викрадення двох громадян Ефіопії також була передана через канал Інтерполу. Повідомлення про факт злочину, отримане поліцією, було написане англійською мовою, але на прикріплених скриншотах листування велося російською.

У машинах, якими користувались фігуранти, знайшли вогнепальну зброю, балаклави, скотч та мобільні телефони. В одному з телефонів були фото темношкірого чоловіка та повідомлення французькою мовою. Виявилось, що він належав викраденому латвійцю. Вдома у підозрюваної також виявили вогнепальну зброю, телефон жертви, маскувальні засоби та SIM-картки.

Суд ухвалив арешт трьох з чотирьох членів банди. Зазначається, що викраденим чоловікам з Ефіопії вдалося втекти в районі Любіна. Свідок, який їх помітив викликав поліцію та "швидку". У Rzeczpospolita додали, що двоє голих чоловіків з залишками скотч на руках і шиях вискочили в районі залізничного переїзду з кущів. Вони бігали вулицею, виглядали наляканими й розгубленими, але не змогли нічого про себе розповісти окрім походження.

За даними ЗМІ, з рідних ефіопів вимагали 30 тисяч Tether (USDT). Йдеться про криптовалюту, прив’язану до долара. Однак жертви викрадення не походили з заможних сімей, тож бандитам довелося згодом зменшити "апетити". Двоє голих ефіопів, які бігали вулицями 14 червня, спричинили сенсацію у Польщі.

Слідство встановило, що усі члени банди — українці, які приблизно 4-5 років проживали у Польщі. Під варту взяли 24-річного Владислава М., 20-річного Олександра С. та 41-річну Єлизавету С. 35-річному Михайлу Р. вдалося уникнути арешту, адже він лише допомагав у контрабанді мігрантів. Один з фігурантів працював на складі магазину, раніше за порушення закону вони не притягувались.

Як припустив неназваний польський офіцер, банда займалась нелегальним перевезенням мігрантів на захід Європи й заробляла на цьому. Тобто іноземців мали доставити у Німеччину, Англію або інші країни. Однак злочинці вирішили, що можуть подвоїти прибуток, якщо ще й отримають викуп за мігрантів з їхніх сімей.

Нагадаємо, днями стало відомо про вбивство українки та її маленької доньки у Німеччині. За даними ЗМІ, підліток, який зізнався у злочині, проживав з ними в одному притулку для біженців та поводився агресивно.

27 травня у ЗМІ інформували, що українець без одягу вистрибнув з балкона, бігав вулицями, кричав на дітей і врешті кинувся на машину. На вимоги поліціянтів злізти з чужої Audi голий чоловік не реагував.