Четверо украинцев в Польше похищали иностранцев, чтобы наполнить криптокошельки (видео)

Польские правоохранители разоблачили международную банду, которая занималась похищениями мигрантов. Задержаны четверо граждан Украины, которые действовали в Польше и Латвии.

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На территории Польши украинцы находились легально. Самой старшей задержанной женщине — 40 лет, а самому молодому фигуранту — всего 20. В RMF24 2 июля отметили, что члены банды занимались нелегальной переправкой мигрантов, которые въезжали в ЕС через Беларусь.

В середине июня полиция получила данные о похищении двух граждан Эфиопии. Представители одной из гуманитарных организаций получили через мессенджер сообщение на английском языке, что эти люди удерживаются в Польше. Банда, которая их похитила, требовала выкуп в криптовалюте.

Похитители угрожали, что эфиопов убьют, а их органы продадут. В подтверждение своего преступления они прикрепили фото обнаженных и связанных мужчин, которых удерживали. Как установило следствие, у иностранцев, угрожая пистолетом, отобрали деньги и телефоны, после чего их в багажнике отвезли в город Любин. С родных при этом начали требовать деньги.

Однако похищенным эфиопкам удалось убежать, в городе их заметили благодаря отсутствию одежды и передали пограничникам. Бандиты же сбежали в Латвию, где продолжили свою деятельность. Следующими жертвами похищения стали трое малийцев.

Мужчин связали и заперли в багажнике. Одного же их привязали к дереву и жестоко избили деревянной палкой. Видео пыток прислали его семье, требуя выкуп. В то же время польская полиция начала сотрудничать с коллегами из Латвии, Литвы и Эстонии, и это позволило установить личности похитителей.

В конце июня трех членов банды задержали, когда те ехали по трассе S8. Четвертого поймали в городе Сквежина. Теперь они будут отвечать за участие в организованной преступной группировке, похищение людей с целью выкупа и незаконное пересечение границы.

Журналисты выяснили, что согласно показаниям похищенных мужчин, пока поймали не всех членов банды. Некоторые похитители еще находятся на свободе.

В Onet уточнили, что информация о похищении двух граждан Эфиопии также была передана через канал Интерпола. Сообщение о факте преступления, полученное полицией, было написано на английском языке, но на прикрепленных скриншотах переписка велась на русском.

В машинах, которыми пользовались фигуранты, нашли огнестрельное оружие, балаклавы, скотч и мобильные телефоны. В одном из телефонов были фото темнокожего мужчины и сообщение на французском языке. Оказалось, что он принадлежал похищенному латвийцу. Дома у подозреваемой также обнаружили огнестрельное оружие, телефон жертвы, маскировочные средства и SIM-карты.

Суд постановил арест трех из четырех членов банды. Отмечается, что похищенным мужчинам из Эфиопии удалось сбежать в районе Любина. Свидетель, который их заметил вызвал полицию и "скорую". В Rzeczpospolita добавили, что двое голых мужчин с остатками скотча на руках и шеях выскочили в районе железнодорожного переезда из кустов. Они бегали по улице, выглядели напуганными и растерянными, но не смогли ничего о себе рассказать кроме происхождения.

По данным СМИ, с родных эфиопов требовали 30 тысяч Tether (USDT). Речь идет о криптовалюте, привязанной к доллару. Однако жертвы похищения не происходили из состоятельных семей, поэтому бандитам пришлось впоследствии уменьшить "аппетиты". Двое голых эфиопов, которые бегали по улицам 14 июня, вызвали сенсацию в Польше.

Следствие установило, что все члены банды — украинцы, которые примерно 4-5 лет проживали в Польше. Под стражу взяли 24-летнего Владислава М., 20-летнего Александра С. и 41-летнюю Елизавету С. 35-летнему Михаилу Р. удалось избежать ареста, ведь он только помогал в контрабанде мигрантов. Один из фигурантов работал на складе магазина, ранее за нарушение закона они не привлекались.

Как предположил неназванный польский офицер, банда занималась нелегальной перевозкой мигрантов на запад Европы и зарабатывала на этом. То есть иностранцев должны были доставить в Германию, Англию или другие страны. Однако преступники решили, что могут удвоить прибыль, если еще и получат выкуп за мигрантов с их семей.

Напомним, на днях стало известно об убийстве украинки и ее маленькой дочери в Германии. По данным СМИ, подросток, который признался в преступлении, проживал с ними в одном приюте для беженцев и вел себя агрессивно.

27 мая в СМИ информировали, что украинец без одежды выпрыгнул с балкона, бегал по улицам, кричал на детей и в конце бросился на машину. На требования полицейских слезть с чужой Audi голый мужчина не реагировал.