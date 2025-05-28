Украинец выпрыгнул с балкона и устроил "голое ДТП" в Польше, — СМИ (фото)

Очевидцы видели, как голый мужчина бегал по улицам, кричал на детей и бросился на машину. Сообщается, что это — гражданин Украины, и полицейским пришлось задерживать его силой.

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Об инциденте 27 мая сообщили в Yavp.pl.

Инцидент произошел днем 26 мая в городе Пясечно недалеко от Варшавы. Отмечается, что сначала голый мужчина выпрыгнул с балкона квартиры на 3 этаже одного из домов. Поднявшись, он убежал. Однако вскоре его заметили снова, гражданин Украины бегал по улицам, вел себя иррационально и кричал на прохожих. В финале "представления" он спрыгнул на капот Audi, проезжавшей мимо.

Фото ДТП, сделанное очевидцем Фото: Miejski Reporter

На место прибыли полицейские, которые приказали голому незнакомцу слезть, но он никак на это не реагировал. Тогда правоохранителям пришлось прибегнуть к физическому воздействию. Мужчину передали "скорой" и отвезли в больницу. Следствие устанавливает, был ли нарушитель порядка пьяным или под воздействием наркотиков.

В издании inPoland уточнили, что в тот день в квартире возникла ссора, в которой участвовал и украинец. В какой-то момент он выскочил с балкона и приземлился на газон. Травм мужчина не получил, поэтому поднялся и побежал.

Второй раз его заметили примерно в 13:00 на улице Szkolna — абсолютно голым. Тогда и произошло "голое ДТП" с последующим вызовом полиции. По словам свидетелей, перед этим мужчина кричал на детей на стадионе, расположенном поблизости.

Фото задержания, сделанное очевидцем Фото: Miejski Reporter

В Miejski Reporter передали, что в результате инцидента получил повреждения капот иномарки. Водитель предоставил показания. По данным СМИ, прыгнув с балкона, украинец упал на забор.

Напомним, 31 марта в Польше заявляли о задержании и подготовке к депортации украинца, который ездил по улицам Познани на велосипеде, издеваясь над молодыми девушками и избивая прохожих.

В апреле стало известно, что в Варшаве нашли тело 15-летней украинки Маргариты Шрайбер. Девочка исчезла еще в январе, выйдя из дома в школу и не вернувшись.