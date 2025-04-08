Пошла в школу и не вернулась: в Польше нашли тело 15-летней украинки, которая пропала в январе

В Варшаве нашли тело 15-летней Маргариты Шрайбер из Украины, которая пропала 10 января 2025 года.

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Об этом сообщает Vitrina.pl.

О том, что девушку нашли мертвой журналистам рассказал друг семьи девочки.

"Маргариту нашли. С болью сообщаем, что поиски Маргариты завершились трагически. Ее тело было найдено в районе Белян около полутора месяцев назад, но процедура опознания заняла все это время", — рассказал он.

Он добавил, что на днях родные Маргариты получили официальное подтверждение ее смерти. Он поблагодарил от родных девушки всех, кто участвовал в поисках и переживал за судьбу ребенка.

По предварительной информации, третьи лица не причастны к этому трагическому событию.

Напомним, что 11 января в Варшаве начались поиски Маргариты Шрайбер — 15-летней девочки из Украины, которая 10 января 2025 года ушла из дома, чтобы пойти в школу, и не вернулась. Последний раз ее видели 10 января 2025 года около 15:30 в жилом квартале Тархомин в районе Бялоленка.

Напомним, что ранее в Польше умерла 32-летняя женщина из Украины. Она обратилась к медикам за помощью, но те отказали ей в госпитализации. Молодая женщина умерла в результате сердечного приступа.

Также в польском Кракове умерла 25-летняя беременная украинка. Женщину привезли в бессознательном состоянии с кровотечением из Нового Тарга и спасти ее не удалось. Сиротами остались трое детей.