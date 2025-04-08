Пішла до школи і не повернулася: у Польщі знайшли тіло 15-річної українки, яка зникла у січні

У Варшаві знайшли тіло 15-річної Маргарити Шрайбер з України, яка зникла 10 січня 2025 року.

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Про це повідомляє Vitrina.pl.

Про те, що дівчину знайшли мертвою журналістам розповів друг родини дівчинки.

"Маргариту знайшли. З болем повідомляємо, що пошуки Маргарити завершилися трагічно. Її тіло було знайдено в районі Белян близько півтора місяця тому, але процедура упізнання зайняла весь цей час", — розповів він.

Він додав, що днями рідні Маргарити отримали офіційне підтвердження її смерті. Він подякував від рідних дівчини всім, хто брав участь у пошуках і переживав за долю дитини.

За попередньою інформацією, треті особи не причетні до цієї трагічної події.

Нагадаємо, що 11 січня у Варшаві розпочалися пошуки Маргарити Шрайбер – 15-річної дівчинки з України, яка 10 січня 2025 року пішла з дому, щоб піти до школи, і не повернулася. Востаннє її бачили 10 січня 2025 року близько 15:30 у житловому кварталі Тархомін у районі Бялоленка.

Нагадаємо, що раніше у Польщі померла 32-річна жінка з України. Вона звернулася до медиків по допомогу, але ті відмовили їй у госпіталізації. Молода жінка померла внаслідок серцевого нападу.

Також у польському Кракові померла 25-річна вагітна українка. Жінку привезли в непритомному стані з кровотечею з Нового Таргу і врятувати її не вдалося. Сиротами лишилися троє дітей.