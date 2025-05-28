Українець вистрибнув з балкона й влаштував "голе ДТП" у Польщі, — ЗМІ (фото)

Очевидці бачили, як голий чоловік бігав вулицями, кричав на дітей і кинувся на машину. Повідомляється, що це — громадянин України, і поліціянтам довелося затримувати його силою.

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Про інцидент 27 травня повідомили у Yavp.pl.

Інцидент стався вдень 26 травня у місті Пясечно неподалік Варшави. Зазначається, що спочатку голий чоловік вистрибнув з балкона квартири на 3 поверсі одного з будинків. Піднявшись, він втік. Однак невдовзі його помітили знову, громадянин України бігав вулицями, поводився ірраціонально і кричав на перехожих. У фіналі "вистави" він зістрибнув на капот Audi, що проїжджала повз.

Фото ДТП, зроблене очевидицею Фото: Miejski Reporter

На місце прибули поліціянти, які наказали голому незнайомцю злізти, але він ніяк на це не реагував. Тоді правоохоронцям довелося вдатись до фізичного впливу. Чоловіка передали "швидкій" та відвезли у лікарню. Слідство встановлює, чи був порушник порядку п’яним або під впливом наркотиків.

У виданні inPoland уточнили, що того дня у квартирі виникла сварка, в якій брав участь й українець. В якийсь момент він вискочив з балкона та приземлився на газон. Травм чоловік не отримав, тож підвівся й побіг.

Вдруге його помітили приблизно о 13:00 на вулиці Szkolna — абсолютно голим. Тоді й сталося "голе ДТП" з подальшим викликом поліції. Зі слів свідків, перед цим чоловік кричав на дітей на стадіоні, розташованому поблизу.

Фото затримання, зроблене очевидицею Фото: Miejski Reporter

У Miejski Reporter передали, що в результаті інциденту отримав пошкодження капот іномарки. Водій надав свідчення. За даними ЗМІ, стрибнувши з балкона, українець впав на паркан.

Нагадаємо, 31 березня у Польщі заявляли про затримання і підготовку до депортації українця, який їздив вулицями Познані на велосипеді, знущаючись з молодих дівчат і б’ючи перехожих.

У квітні стало відомо, що у Варшаві знайшли тіло 15-річної українки Маргарити Шрайбер. Дівчинка зникла ще у січні, вийшовши з дому до школи і не повернувшись.