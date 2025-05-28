Українець вистрибнув з балкона й влаштував "голе ДТП" у Польщі, — ЗМІ (фото)
Очевидці бачили, як голий чоловік бігав вулицями, кричав на дітей і кинувся на машину. Повідомляється, що це — громадянин України, і поліціянтам довелося затримувати його силою.
Про інцидент 27 травня повідомили у Yavp.pl.
Інцидент стався вдень 26 травня у місті Пясечно неподалік Варшави. Зазначається, що спочатку голий чоловік вистрибнув з балкона квартири на 3 поверсі одного з будинків. Піднявшись, він втік. Однак невдовзі його помітили знову, громадянин України бігав вулицями, поводився ірраціонально і кричав на перехожих. У фіналі "вистави" він зістрибнув на капот Audi, що проїжджала повз.
На місце прибули поліціянти, які наказали голому незнайомцю злізти, але він ніяк на це не реагував. Тоді правоохоронцям довелося вдатись до фізичного впливу. Чоловіка передали "швидкій" та відвезли у лікарню. Слідство встановлює, чи був порушник порядку п’яним або під впливом наркотиків.
У виданні inPoland уточнили, що того дня у квартирі виникла сварка, в якій брав участь й українець. В якийсь момент він вискочив з балкона та приземлився на газон. Травм чоловік не отримав, тож підвівся й побіг.
Вдруге його помітили приблизно о 13:00 на вулиці Szkolna — абсолютно голим. Тоді й сталося "голе ДТП" з подальшим викликом поліції. Зі слів свідків, перед цим чоловік кричав на дітей на стадіоні, розташованому поблизу.
У Miejski Reporter передали, що в результаті інциденту отримав пошкодження капот іномарки. Водій надав свідчення. За даними ЗМІ, стрибнувши з балкона, українець впав на паркан.
Нагадаємо, 31 березня у Польщі заявляли про затримання і підготовку до депортації українця, який їздив вулицями Познані на велосипеді, знущаючись з молодих дівчат і б’ючи перехожих.
У квітні стало відомо, що у Варшаві знайшли тіло 15-річної українки Маргарити Шрайбер. Дівчинка зникла ще у січні, вийшовши з дому до школи і не повернувшись.