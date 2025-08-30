63-річна українка загинула в Італії під час їзди на електросамокаті: що трапилося і яка версія слідства

63-річна українка Тетяна Кучеренко їхала на електричному самокаті вздовж дороги, раптово впала та померла. Її знайшли на узбіччі дороги без ознак життя, поліція веде слідство.

Правоохоронці відкидають версію про те, що Тетяну Кучеренко міг збити автомобіль, що проїжджав повз, або ж хтось міг жінку просто зіштовхнути з електросамоката. Подробиці розповіло видання OBOZ.UA.

Поліція повідомила, що жінку без ознак життя знайшли у невеликому каналі на узбіччі дороги. Поруч із нею лежав електросамокат, яким вона пересувалася.

Правоохоронці вважають, що Тетяні Кучеренко могло стати погано під час їзди на електросамокаті. Відтак вона могла втратити рівновагу та впасти, втративши свідомість. Опинившись у каналі, хоч і невеликому, жінка могла захлиснутися, кажуть італійські поліціянти. При цьому версію утоплення вони не відкидають.

Водночас поліція в Італії чомусь назвала Тетяну "росіянкою". Однак, хоч жінка і народилася у російському Ставрополі, однак проживала на Полтавщині та в українській столиці.

Як повідомляє видання, Тетяна Кучеренко вже багато років жила та працювала в Італії. Жінка зокрема тут застала пандемію Covid-19 й ділилася кадрами у соцмережах, як перебуває на карантині.

Її син, Олександр, який живе у Києві, розповів, що мама отримала російський паспорт через те, що колись працювала в Росії і саме тут застала розпад СРСР. Однак він наголосив, що їхня сім'я родом з української Полтави.

Окрім того, Олександр розповів, що Тетяна мала приїхати у відпустку в Україну кілька тижнів тому. Однак цього не сталося: жінку не відпустили.

Знайомі відгукуються про Тетяну Кучеренко як про добру та світлу людину, і висловлюють співчуття родині.

Офіційну причину гибелі українки в Італії на момент публікації слідство не розголошувало.

